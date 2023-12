Comunicato Stampa – Termina la fase sperimentale: dal 15 gennaio la sala lettura della Biblioteca Civica Ricottiana sarà aperta al pubblico ad orario continuato

(AGENPARL) – gio 28 dicembre 2023 Comune di Voghera

Termina la fase sperimentale: dal 15 gennaio

la sala lettura della Biblioteca Civica Ricottiana

sarà aperta al pubblico ad orario continuato

L’amministrazione comunale intende soddisfare le esigenze degli studenti

Dal 15 gennaio 2024 la sala lettura della Biblioteca Civica Ricottiana di via Gramsci 1 sarà

aperta al pubblico ad orario continuato. Termina così la fase sperimentale disposta

inizialmente dal 12 settembre al 10 novembre, e successivamente prorogata dal 15

novembre al 22 dicembre, che è stata utile per monitorare la fruizione del servizio in

termini di utenza. Gli orari di apertura al pubblico, come avvenuto da settembre in poi,

sono quindi i seguenti: martedì, giovedì e venerdì dalle 08:45 alle 18:00, mercoledì

e sabato dalle 08:45 alle 12:15.

L’apertura ad orario continuato della sala lettura si è resa possibile a seguito della modifica

dell’orario di lavoro del personale della Biblioteca e del supporto aggiuntivo del personale

dell’ufficio cultura, nonché, in via subordinata, del personale dell’ufficio affari generali e

ufficio affari legali del settore servizi generali e culturali. In questi ultimi mesi è stata

assegnata un’altra risorsa all’organico della Biblioteca, che, nei prossimi giorni, verrà

implementato di una ulteriore unità. Attualmente, a causa di lavori indifferibili di

manutenzione straordinaria, la sala lettura della Biblioteca risulta chiusa al pubblico fino al

10 gennaio 2024.

“L’obiettivo dell’amministrazione comunale consiste di valorizzare la biblioteca quale

strumento di aggregazione e di studio, mediante l’ampliamento della fruibilità dei servizi

offerti, e di andare a soddisfare le esigenze rilevate – sottolinea l’assessore con delega

alla cultura Carlo Fugini -. I soggetti fruitori della sala lettura sono in prevalenza studenti

universitari che hanno richiesto di mantenere l’orario in vigore da settembre. Con l’orario

precedente (prima, quindi, di settembre), la biblioteca rimaneva chiusa nella pausa pranzo,

e gli studenti dovevano abbandonare la sala per poi ritornare in un secondo momento.

Questi tre mesi sperimentali sono risultati decisivi per arrivare al provvedimento definitivo”.