TMB MALAGROTTA, AMA E ROMA CAPITALE AL LAVORO SENZA SOSTA SU SBOCCHI PER RIFIUTI

Roma, 26 dicembre 2023 – Nelle ore seguite all’incendio del Tmb di Malagrotta, Ama e Roma Capitale sono state al lavoro senza sosta, in collaborazione con le altre istituzioni, per risolvere la difficile situazione degli sbocchi ai rifiuti della Capitale causata dal gravissimo episodio.

Grazie anche alla politica di questi mesi di allargamento dei fornitori, il lavoro ininterrotto di questi due giorni sta producendo positivi risultati.

Nonostante le notevoli quantità da ricollocare trattate dal Tmb di Malagrotta, Ama sta finalizzando un’estensione degli accordi già in essere che consentirà di evitare ogni emergenza sugli sbocchi e di organizzare in modo stabile una redistribuzione ottimale delle quantità trattate fino alla realizzazione del termovalorizzatore.