Piano di ammodernamento e ampliamento della videosorveglianza, via libera della Giunta alle linee di indirizzo

Feltre, 21 dicembre 2023

Videosorveglianza cittadina: la Giunta comunale dà il via libera alle

linee di indirizzo per il progetto di revisione e ampliamento.

L’assessore Curto: “Piano di sicurezza urbana strutturato e completo;

procederemo per stralci”.

La Giunta ha dato il via libera, nella sua ultima seduta, alle linee di indirizzo relative

al piano di ampliamento e ammodernamento del sistema di videosorveglianza per

tutto il territorio comunale.

L’Amministrazione ha fatto predisporre al riguardo dagli uffici una ricognizione sullo

stato attuale degli impianti esistenti (circa una sessantina) oltre che

un’analisi/proposta di massima riguardante l’ampliamento degli stessi.

“L’obiettivo che si pone l’Amministrazione – sottolinea l’assessore alla sicurezza e alla

polizia locale del Comune di Feltre Alberto Curto – è quello di aumentare il livello

oggettivo e percepito di sicurezza da parte dei cittadini, anche a fronte dei casi di

micro-criminalità, che si caratterizzano soprattutto in furti ad opera spesso di non

residenti, oltre ad atti di vandalismo e molestie, mirando, nel contempo,

all’ammodernamento del sistema esistente.

L’impianto di videosorveglianza attuale sarà poi integrato anche con telecamere

dedicate alla lettura delle targhe dei veicoli in transito sui varchi individuati, sia nel

perimetro cittadino che nelle frazioni. La nuova rete, prosegue l’assessore Curto,

dovrà inoltre essere supportata da un’adeguata illuminazione pubblica che diviene

indispensabile in particolare per il controllo notturno dei siti sensibili e dei percorsi di

collegamento.”

Valutata la portata della proposta progettuale e le variabili in gioco per la sua

attuazione (apparati impiegati, tecnologia hardware e software adottata, strutture di

servizio nei vari siti, tecnologie adottate per la connessione, ecc.), non è possibile

quantificare preventivamente in modo preciso i costi; è stata tuttavia formulata una

stima complessiva di massima di circa 570 mila euro.

“E’ un progetto ampio e strutturato, che mira alla creazione di un vero e proprio piano

di sicurezza urbana, per il quale sarà necessario prevedere anche alcune opere

infrastrutturali collegate. Per questo, aggiunge Curto, abbiamo predisposto un

progetto che possa essere realizzato per stralci funzionali, utile sin da subito nel

seguire determinati accorgimenti qualora sia necessario intervenire per lavori o nuove

infrastrutture nelle aree deputate in futuro ad ospitare i nuovi impianti. L’impegno è

ora quello di reperire le risorse necessarie per dare avvio all’iniziativa, che potrà

essere completata nel medio/lungo termine”, conclude l’assessore Curto.

L’analisi/proposta dovrà essere sottoposta al parere del Comitato per l’Ordine e

Sicurezza Pubblica presso la Prefettura di Belluno, anche nell’ottica del collegamento

alle centrali operative delle Forze dell’Ordine, che lavorano in stretta sinergia con la

Polizia Locale.