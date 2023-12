Invio immagini | Presentazione delle nuove iniziative dell’Unità di Crisi da parte del Ministro Tajani

(AGENPARL) – mer 20 dicembre 2023 Spettabili redazioni,

Si trasmette di seguito il link per scaricare le immagini in alta risoluzione della presentazione delle nuove iniziative promosse dall’Unità di Crisi della Farnesina con l’obiettivo di sensibilizzare i connazionali in tema di sicurezza dei viaggi all’estero, anche in vista delle prossime festività.

· Intervento del Ministro Tajani trasmesso in diretta su Rai News: https://we.tl/t-nKqNYIKbrp

Per maggiori informazioni sulla nuova app “Viaggiare Sicuri” e sulla campagna “Dammi il cinque! Le 5 regole per viaggiare sicuri”, si raccomanda la consultazione del sito web del Ministero.

