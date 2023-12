(AGENPARL) – mer 20 dicembre 2023 nella foto allegata una immagine della Centrale

Confermato per tutto il 2023 il premio internazionale alla Centrale Operativa 118 Empoli-Pistoia

per il percorso ictus: dalla chiamata al ricovero in Ospedale,

massima votazione dalla EUSEM-Angeles, ente certificatore mondiale

Scritto da Daniela Ponticelli, mercoledì 20 dicembre 2023

Pistoia – “ Siamo felici di contattarvi per comunicarvi ufficialmente che, in base ai criteri di qualità EUSEM-Angels, la Centrale Operativa Pistoia-Empoli della USL Toscana Centro si è classificata come PLATINUM nel quarter Q3 2023 e come DIAMOND nel quarter Q4 2023, partecipando al monitoraggio della fase pre-ospedaliera del percorso stroke in tutti i trimestri del 2023 ”. Si chiude con questa importante comunicazione il 2023 per la Centrale Operativa 118 Empoli-Pistoia che, dopo essersi classificata nel 2022 e nel primo quadrimestre di quest’anno a livello Platinum e Diamante mantiene la posizione con la massima votazione sulla base dei criteri adottati dall’ente certificatore a livello mondiale che vengono utilizzati anche dal Ministero della Salute italiano : la piattaforma per il monitoraggio delle cure preospedaliere consente di riconoscere i servizi di emergenza più efficienti in tutta Europa e fornisce anche un modo per individuare facilmente le aree in cui la cura dell’ictus può essere migliorata.

Il premio è destinato alle strutture che sono dotate di percorsi specifici e ottimizzati per il trattamento dell’ictus e che rispettino gli standard richiesti. Valuta pertanto diversi parametri di qualità e ottimale gestione del paziente con ictus ischemico acuto, sia in fase pre-ospedaliera sia all’arrivo del paziente in Pronto Soccorso.

Ha dichiarato il direttore della Centrale, il dottor Piero Paolini: “ la valutazione della Centrale da parte di un gruppo di esperti internazionali di servizi medici di emergenza è stato motivo di impegno per tutti noi nel continuo miglioramento della qualità dei percorsi e dei trattamenti nell’ictus e ringrazio tutto il team medico, il personale infermieristico coordinato dalla dottoressa Lara Selmi, quello tecnico di Esculapio che opera in centrale Operativa coordinato dal dottor Daniele Lucarelli e le Associazioni Volontariato che contribuiscono al raggiungimento dei nostri obiettivi ”.

L’ente certificatore ha monitorizzato ed ha dato i voti a tutto il percorso ictus : dalla chiamata al 118 fino al ricovero in ospedale. I criteri adottati per qualificare il premio sono stati: il numero dei pazienti trattati (oltre 30), l’esistenza di protocolli specifici per il trattamento della patologia e di programmi di formazione con cadenza annuale e l’utilizzo di specifiche scale di valutazione dello Stroke. L’attribuzione del livello del premio (Platinum e Diamond) è avvenuta per il raggiungimento di percentuali tra l’92% e il 100% per: la media dei minuti che sono stati impiegati sul posto prima di iniziare il ricovero; il numero dei casi nei quali è stata effettuata la pre notifica in Ospedale; i pazienti che sono stati trasportati in Ospedale e che questo era pronto ad accoglierli a seguito della pre notifica; la percentuale dei pazienti nei quali è stata fatta una corretta raccolta da parte del 118 dei farmaci effettuati a domicilio dal paziente e riferiti in Ospedale; il numero dei pazienti nei quali è stato raccolto da parte del 118 in modo corretto l’orario in cui è avvenuto l’evento neurologico (in gergo “l’ultima volta visto sano”).

