(AGENPARL) – mar 19 dicembre 2023 CLIMA, PAVANELLI (M5S): GOVERNO COLLEZIONA TIRATE D’ORECCHIE SU SCALA EUROPEA

ROMA, 19 DICEMBRE 2023 – “Diciamocelo pure chiaramente: l’Ue è stata sin troppo morbida nel giudicare inadeguato il Piano di Energia e Clima del governo “del fossile”. Del resto, un governo che ha una premier allergica al sostantivo “ambiente” su scala europea può solo collezionare tirate d’orecchie. C’è un ministro dei Trasporti, Salvini, fermamente contrario alla mobilità elettrica. C’è un ministro dell’Energia, Fratin, che parla solo di fonti fossili, dice no alla direttiva Ue sulle case green e ora pure al regolamento europeo per la riduzione degli imballaggi. C’è poi un ministro dell’Industria, Urso, che parla spessissimo di nucleare perlopiù a vanvera. Ecco, di fronte a cotanto squadrone di ecologisti, prendersi qualche bacchettata dall’Ue è davvero il minimo sindacale. Ricordiamo Meloni un annetto fa: “abbiamo a cuore la tutela dell’ambiente”. Come, dove, quando?”. Così in una nota Emma Pavanelli, capogruppo M5s in comm. Attività Produttive.

