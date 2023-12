CONSIGLIO COMUNALE DEL 20 DICEMBRE 2023

(AGENPARL) – lun 18 dicembre 2023 Comune di Lecce

CITTÀ DI LECCE

CONSIGLIO COMUNALE

Ordine del Giorno della seduta del 20/12/2023 alle ore 09:30

N° 17

LAVORI IN PIAZZA LIBERTINI”, A FIRMA DEL CONS. GRECO.

ABBANDONO VIA CAGLIARI (ZONA 167/A) – RICHIESTA DI INTERVENTO URGENTE, A FIRMA DEL CONS.

PASQUINO

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI TRIENNIO 2024/2026.

APPROVAZIONE DEL PIANO PER L’ACCESSIBILITÀ ( P.E.B.A.) . OB. 173 FASCICOLO 238.1/2022

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE ADEGUATO ALLO SCHEMA DI REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO (RET) DI

CUI ALL’ACCORDO CONFE-RENZA UNIFICATA DEL 20/10/2016, N 125CU, COME RECEPI-TO DALLA REGIONE

PUGLIA CON D.G.R. N. 554/2017, D.G.R. N 648/2017, D.G.R. N 2250/2017, L.R. N 11/2017 E L.R. N 46/2017:

APPROVAZIONE

SDEMANIALIZZAZIONE E SCLASSIFICAZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUANALE. INTEGRAZIONE DEL

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2023-2025.

MANUTENZIONE ORDINARIA, GESTIONE LUCI VOTIVE E REALIZZAZIONE NUOVI ALLACCI NONCHE’

ATTIVITA’ DI SUPPORTO NELLA FASE DI VERIFICA E RENDICONTAZIONE AL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE

VOTIVA PRESSO IL CIMITERO CITTADINO. AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING ALLA LUPIAE SERVIZI S.P.A.

RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA SU RICORSO DELLA S.R.L. FRANCESCO FERÌ & FIGLI A SEGUITO DI

DECADENZA VINCOLI P.R.G. EX ART. 2 LEGGE 1187/68 – ADOZIONE VARIANTE AL PRG.

OB. STR. 0.0

RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DI CUI ALLA RICHIESTA PRESENTATA DAL SIG. LAURIOLA CARMINE A

SEGUITO DI DECADENZA VINCOLI P.R.G. EX ART. 2 LEGGE 1187/68 – ADOZIONE VARIANTE AL PRG.

OB. STR. 0.0

CESSIONE A TITOLO ONEROSO AD ENEL S.P.A. DI UN IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE PER LA

REALIZZAZIONE DI CABINA ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE.

CESSIONE A TITOLO ONEROSO AD ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. DI UN IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE

PER LA REALIZZAZIONE DI CABINE ELETTRICHE DI TRASFORMAZIONE

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO RIFERITO ALLA SPESA LEGALE RIVENIENTE DA DECRETO DI

LIQUIDAZIONE SU SENTENZA DEL GIUDICE DEL TRIBUNALE CIVILE DI LECCE RG N.587/19 GIUDIZIO CIVILE

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO D.I. N. 2455/2022 R.G. N. 8626/2022, TRIBUNALE LECCE S* SPA

C/ COMUNE DI LECCE (ART. 194 C.1, LETT. A) TUEL 267/2000)

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO RIFERITO ALLA SPESA LEGALE RIVENIENTE DA SENTENZA

DEL TRIBUNALE DI LECCE 523/23 – GIUDIZIO CIVILE O***C***S** C/COMUNE DI LECCE (ART. 194, COMMA1,

LETTERA A) TUEL 267/2000).

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO RIFERITO ALLA SPESA LEGALE RIVENIENTE DA SENTENZA

DEL TAR PUGLIA – LECCE N. 01984/2019 (ART. 194, COMMA1, LETTERA A) TUEL 267/2000)- CODICE PDO

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO RIVENIENTE DALLA SENTENZA N. 576/2023 DEL

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO RIVENIENTE DALLA SENTENZA N. 767/2023 DEL 13/02/2023

DEPOSITATA IL 10/05/2023

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO RIFERITO ALLA SPESA LEGALE RIVENIENTE DA DECRETO DI

LIQUIDAZIONE DEL TRIBUNALE DI LECCE RG N. 1084/21 GIUDIZIO CIVILE PE**VI** C/COMUNE DI LECCE

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA DEL TRIBUNALE CIVILE DI LECCE ¿ SEZIONE

LAVORO – 2064/2023, RG 7911/2022 – GIUDIZIO CIVILE BO** GI** C/COMUNE DI LECCE (ART. 194, COMMA1,

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA DEL TRIBUNALE CIVILE DI LECCE – SEZIONE

LAVORO – N. 2063/2023, RG 7227/2022 – GIUDIZIO CIVILE TE** LU** C/COMUNE DI LECCE (ART. 194, COMMA1,

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO RIFERITO ALLA SPESA LEGALE RIVENIENTE DA SENTENZA

DEL TRIBUNALE DI LECCE N. 1677/2022 NEL GIUDIZIO (RG N. 6221/2017) PROMOSSO DA COMUNE DI LECCE

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO RIFERITO ALLA SPESA LEGALE RIVENIENTE DA SENTENZA

DEL TRIBUNALE DI LECCE N 823/23 – GIUDIZIO CIVILE AG** GI** C/COMUNE DI LECCE (ART. 194, COMMA1,

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO RIFERITO ALLA SPESA LEGALE RIVENIENTE DA DECRETO DI

LIQUIDAZIONE SU SENTENZA DEL TRIBUNALE DI LECCE RG N. 2266/18 – GIUDIZIO CIVILE CI***GI***

(GENITORE ESERCENTE LA POTESTA’ GENITORIALE SUL MINORE CI***MA***AN***) C/COMUNE DI LECCE E

C/M****SPA

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N. 7194/2023 GIUDICE DI PACE DI LECCE GIUDIZIO

CIVILE R.G. N. 2109/2022 S*D* C/ COMUNE DI LECCE (ART. 194 C.1, LETT. A) TUEL 267/2000) – PDO

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO RIFERITO ALLA SPESA LEGALE RIVENIENTE DA SENTENZA

DEL TRIBUNALE DI LECCE CORTE DI APPELLO 845/21 – GIUDIZIO CIVILE P***D***, M***G*** E

P***S***C/COMUNE DI LECCE (ART. 194, COMMA1, LETTERA A) TUEL 267/2000).

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO RIFERITO ALLA SPESA LEGALE RIVENIENTE DA SENTENZA

DEL TRIBUNALE DI LECCE N 2827/2022 – GIUDIZIO CIVILE PI** SA** C/COMUNE DI LECCE E C/AG** EN** (ART.

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO RIFERITO ALLA SPESA LEGALE RIVENIENTE DA DECRETO DI

LIQUIDAZIONE DEL TRIBUNALE DI LECCE RG N.3823/22 GIUDIZIO CIVILE AN** GI** C/COMUNE DI LECCE

(ART. 194, COMMA1, LETTERA A) TUEL 267/2000).

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO RIFERITO ALLA SPESA LEGALE RIVENIENTE DA SENTENZA

DEL GIUDICE DI PACE DI LECCE N. 6661/2023 NEL GIUDIZIO (RG N. 5674/2021) PROMOSSO DA FE** AL** C/

COMUNE DI LECCE PER RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO STRADALE (ART. 194 C. 1 LETT. A) TUEL

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO RIFERITO ALLA SPESA LEGALE RIVENIENTE DA SENTENZA

DEL GIUDICE DI PACE DI LECCE N. 7109/2023 NEL GIUDIZIO (RG N. 14013/2022) PROMOSSO DA LI** UF** TE**

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO RIFERITO ALLA SPESA LEGALE RIVENIENTE DA ORDINANZA

DEL TRIBUNALE DI LECCE – SEZIONE COMMERCIALE – PROCEDURA ESECUTIVA MOBILIARE PRESSO TERZI

RG N 384/23 – GIUDIZIO CIVILE VA** GI** C/COMUNE DI LECCE (ART. 194, COMMA1, LETTERA A) TUEL

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO RIFERITO ALLA SPESA LEGALE RIVENIENTE DA SENTENZA

DEL TRIBUNALE DI LECCE N. 374/23 – GIUDIZIO CIVILE ME***SI*** C/COMUNE DI LECCE (ART. 194, COMMA1,

LETTERA A) TUEL 267/2000).

INSTALLAZIONE DI TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA LUNGO IL PERIMETRO E ALL’INTERNO DI

PIAZZA ITALIA E PER IL DISTACCAMENTO DI DUE VIGILI URBANI PER LA SORVEGLIANA DELLA STESSA”, A

FIRMA DEL CONS. SCORRANO.

