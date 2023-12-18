CONSIGLIO COMUNALE DEL 20 DICEMBRE 2023

(AGENPARL) – lun 18 dicembre 2023 Comune di Lecce
CITTÀ DI LECCE
CONSIGLIO COMUNALE
Ordine del Giorno della seduta del 20/12/2023 alle ore 09:30
N° 17
AI SIGG.RI CONSIGLIERI
AI SIGG.RI ASSESSORI COMUNALI
Al SIG. SEGRETARIO GENERALE
AI SIGG.RI DIRIGENTI
AL SIG. PREFETTO LECCE
AL SIG. QUESTORE DI LECCE
AI SIGG.RI REVISORI DEI CONTI
Il Consiglio Comunale, è convocato in sessione ORDINARIA ed in seduta pubblica di
Prima Convocazione nella Sala delle Adunanze del Palazzo di Città per il giorno
giorno
Oggetto
LAVORI IN PIAZZA LIBERTINI”, A FIRMA DEL CONS. GRECO.
ABBANDONO VIA CAGLIARI (ZONA 167/A) – RICHIESTA DI INTERVENTO URGENTE, A FIRMA DEL CONS.
PASQUINO
PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI TRIENNIO 2024/2026.
APPROVAZIONE DEL PIANO PER L’ACCESSIBILITÀ ( P.E.B.A.) . OB. 173 FASCICOLO 238.1/2022
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE ADEGUATO ALLO SCHEMA DI REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO (RET) DI
CUI ALL’ACCORDO CONFE-RENZA UNIFICATA DEL 20/10/2016, N 125CU, COME RECEPI-TO DALLA REGIONE
PUGLIA CON D.G.R. N. 554/2017, D.G.R. N 648/2017, D.G.R. N 2250/2017, L.R. N 11/2017 E L.R. N 46/2017:
APPROVAZIONE
SDEMANIALIZZAZIONE E SCLASSIFICAZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUANALE. INTEGRAZIONE DEL
PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2023-2025.
MANUTENZIONE ORDINARIA, GESTIONE LUCI VOTIVE E REALIZZAZIONE NUOVI ALLACCI NONCHE’
ATTIVITA’ DI SUPPORTO NELLA FASE DI VERIFICA E RENDICONTAZIONE AL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE
VOTIVA PRESSO IL CIMITERO CITTADINO. AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING ALLA LUPIAE SERVIZI S.P.A.
RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA SU RICORSO DELLA S.R.L. FRANCESCO FERÌ & FIGLI A SEGUITO DI
DECADENZA VINCOLI P.R.G. EX ART. 2 LEGGE 1187/68 – ADOZIONE VARIANTE AL PRG.
OB. STR. 0.0
RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DI CUI ALLA RICHIESTA PRESENTATA DAL SIG. LAURIOLA CARMINE A
SEGUITO DI DECADENZA VINCOLI P.R.G. EX ART. 2 LEGGE 1187/68 – ADOZIONE VARIANTE AL PRG.
OB. STR. 0.0
CESSIONE A TITOLO ONEROSO AD ENEL S.P.A. DI UN IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE PER LA
REALIZZAZIONE DI CABINA ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE.
CESSIONE A TITOLO ONEROSO AD ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. DI UN IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE
PER LA REALIZZAZIONE DI CABINE ELETTRICHE DI TRASFORMAZIONE
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO RIFERITO ALLA SPESA LEGALE RIVENIENTE DA DECRETO DI
LIQUIDAZIONE SU SENTENZA DEL GIUDICE DEL TRIBUNALE CIVILE DI LECCE RG N.587/19 GIUDIZIO CIVILE
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO D.I. N. 2455/2022 R.G. N. 8626/2022, TRIBUNALE LECCE S* SPA
C/ COMUNE DI LECCE (ART. 194 C.1, LETT. A) TUEL 267/2000)
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO RIFERITO ALLA SPESA LEGALE RIVENIENTE DA SENTENZA
DEL TRIBUNALE DI LECCE 523/23 – GIUDIZIO CIVILE O***C***S** C/COMUNE DI LECCE (ART. 194, COMMA1,
LETTERA A) TUEL 267/2000).
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO RIFERITO ALLA SPESA LEGALE RIVENIENTE DA SENTENZA
DEL TAR PUGLIA – LECCE N. 01984/2019 (ART. 194, COMMA1, LETTERA A) TUEL 267/2000)- CODICE PDO
OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO RIVENIENTE DALLA SENTENZA N. 576/2023 DEL
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO RIVENIENTE DALLA SENTENZA N. 767/2023 DEL 13/02/2023
DEPOSITATA IL 10/05/2023
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO RIFERITO ALLA SPESA LEGALE RIVENIENTE DA DECRETO DI
LIQUIDAZIONE DEL TRIBUNALE DI LECCE RG N. 1084/21 GIUDIZIO CIVILE PE**VI** C/COMUNE DI LECCE
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA DEL TRIBUNALE CIVILE DI LECCE ¿ SEZIONE
LAVORO – 2064/2023, RG 7911/2022 – GIUDIZIO CIVILE BO** GI** C/COMUNE DI LECCE (ART. 194, COMMA1,
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA DEL TRIBUNALE CIVILE DI LECCE – SEZIONE
LAVORO – N. 2063/2023, RG 7227/2022 – GIUDIZIO CIVILE TE** LU** C/COMUNE DI LECCE (ART. 194, COMMA1,
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO RIFERITO ALLA SPESA LEGALE RIVENIENTE DA SENTENZA
DEL TRIBUNALE DI LECCE N. 1677/2022 NEL GIUDIZIO (RG N. 6221/2017) PROMOSSO DA COMUNE DI LECCE
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO RIFERITO ALLA SPESA LEGALE RIVENIENTE DA SENTENZA
DEL TRIBUNALE DI LECCE N 823/23 – GIUDIZIO CIVILE AG** GI** C/COMUNE DI LECCE (ART. 194, COMMA1,
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO RIFERITO ALLA SPESA LEGALE RIVENIENTE DA DECRETO DI
LIQUIDAZIONE SU SENTENZA DEL TRIBUNALE DI LECCE RG N. 2266/18 – GIUDIZIO CIVILE CI***GI***
(GENITORE ESERCENTE LA POTESTA’ GENITORIALE SUL MINORE CI***MA***AN***) C/COMUNE DI LECCE E
C/M****SPA
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N. 7194/2023 GIUDICE DI PACE DI LECCE GIUDIZIO
CIVILE R.G. N. 2109/2022 S*D* C/ COMUNE DI LECCE (ART. 194 C.1, LETT. A) TUEL 267/2000) – PDO
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO RIFERITO ALLA SPESA LEGALE RIVENIENTE DA SENTENZA
DEL TRIBUNALE DI LECCE CORTE DI APPELLO 845/21 – GIUDIZIO CIVILE P***D***, M***G*** E
P***S***C/COMUNE DI LECCE (ART. 194, COMMA1, LETTERA A) TUEL 267/2000).
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO RIFERITO ALLA SPESA LEGALE RIVENIENTE DA SENTENZA
DEL TRIBUNALE DI LECCE N 2827/2022 – GIUDIZIO CIVILE PI** SA** C/COMUNE DI LECCE E C/AG** EN** (ART.
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO RIFERITO ALLA SPESA LEGALE RIVENIENTE DA DECRETO DI
LIQUIDAZIONE DEL TRIBUNALE DI LECCE RG N.3823/22 GIUDIZIO CIVILE AN** GI** C/COMUNE DI LECCE
(ART. 194, COMMA1, LETTERA A) TUEL 267/2000).
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO RIFERITO ALLA SPESA LEGALE RIVENIENTE DA SENTENZA
DEL GIUDICE DI PACE DI LECCE N. 6661/2023 NEL GIUDIZIO (RG N. 5674/2021) PROMOSSO DA FE** AL** C/
COMUNE DI LECCE PER RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO STRADALE (ART. 194 C. 1 LETT. A) TUEL
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO RIFERITO ALLA SPESA LEGALE RIVENIENTE DA SENTENZA
DEL GIUDICE DI PACE DI LECCE N. 7109/2023 NEL GIUDIZIO (RG N. 14013/2022) PROMOSSO DA LI** UF** TE**
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO RIFERITO ALLA SPESA LEGALE RIVENIENTE DA ORDINANZA
DEL TRIBUNALE DI LECCE – SEZIONE COMMERCIALE – PROCEDURA ESECUTIVA MOBILIARE PRESSO TERZI
RG N 384/23 – GIUDIZIO CIVILE VA** GI** C/COMUNE DI LECCE (ART. 194, COMMA1, LETTERA A) TUEL
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO RIFERITO ALLA SPESA LEGALE RIVENIENTE DA SENTENZA
DEL TRIBUNALE DI LECCE N. 374/23 – GIUDIZIO CIVILE ME***SI*** C/COMUNE DI LECCE (ART. 194, COMMA1,
LETTERA A) TUEL 267/2000).
INSTALLAZIONE DI TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA LUNGO IL PERIMETRO E ALL’INTERNO DI
PIAZZA ITALIA E PER IL DISTACCAMENTO DI DUE VIGILI URBANI PER LA SORVEGLIANA DELLA STESSA”, A
FIRMA DEL CONS. SCORRANO.
La pubblicità dei lavori sarà garantita con la trasmissione in streaming della
seduta per il pubblico e la stampa.
(AGENPARL) – lun 18 dicembre 2023 Comune di Lecce