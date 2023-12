(AGENPARL) – mer 13 dicembre 2023 *MANOVRA, MULE’: SUPERBONUS?S SI TROVERA’ FORMULA ADATTA NEL MILLE

PROROGHE, BUONSENSO PORTA SEMPRE A COMPROMESSO*

Se sul Superbonus Fi ha perso? “Se non è dentro la legge di stabilità nel

mille proroghe, subito dopo, si troverà una formula per non andare a

penalizzare chi sta finendo i lavori o è molto avanti”. Lo dice a Rai

Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il deputato Fi e vicepresidente

della Camera Giorgio Mulè. Il governo però non è d’accordo. “Il governo ha

detto di no in questa fase ma bisogna trovare le strade del buonsenso che

poi portano sempre ad un compromesso”. E come mai l’esecutivo è stato tanto

netto? “Dicono di no perché in questo momento le condizioni finanziarie

dentro la legge di stabilità non lo consentono ma si può ipotizzare un

intervento che arrivi subito dopo. Per esempio – ha concluso Mulè a Rai

Radio1 – il mille proroghe, si sta costruendo la strada”.

*Davide Campione*

‘Un Giorno da Pecora – Radio1’

