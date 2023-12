Produzione miele, il Parlamento europeo approva la Direttiva “Colazione”, De Meo (FI – Gruppo PPE): “Tutela per i produttori e maggior sicurezza per i consumatori”

(AGENPARL) – mar 12 dicembre 2023 Produzione miele, il Parlamento europeo approva la Direttiva “Colazione”, De Meo (F I – G ruppo PPE): “Tutela per i produttori e maggior sicurezza per i consumatori”

«Accolgo con grande favore l’approvazione da parte del Parlamento europeo della revisione della “Direttiva sulla colazione”. – dichiara l’on. Salvatore De Meo (FI – Gruppo PPE), membro della Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale del Parlamento europeo – Una normativa che aggiorna le regole riguardanti la composizione, la denominazione, l’etichettatura e la presentazione di alcuni prodotti alimentari per la prima colazione. Questa revisione – continua l’on. De Meo – rappresenta una maggiore tutela per i produttori e per i consumatori italiani introducendo importanti novità soprattutto per prodotti come miele, confetture e succhi di frutta. Una delle modifiche più rilevanti riguarda l’indicazione precisa della provenienza e della percentuale di frutta nei succhi di frutta che, ad esempio, passa dal 35% al 45% nelle marmellate. Per il miele – sottolinea l’on. Salvatore De Meo – sono state riconosciute le percentuali e l’origine anche per i Paesi extra UE e, nel caso in cui provenga per oltre il 75% da Paesi terzi, sarà obbligatoria un’indicazione chiara sulla parte anteriore della confezione. Queste misure – dichiara ancora l’on. De Meo – sono fondamentali per tutelare i produttori italiani, soprattutto quelli più piccoli, che possono essere competitivi per la qualità e la peculiarità del sistema Made in Italy riconosciuto in tutto il mondo. Si tratta di novità sostanziali che promuovono la trasparenza e la tracciabilità dei prodotti garantendo una maggiore fiducia nel processo di produzione e nella qualità degli alimenti che raggiungono le tavole degli italiani. Esprimo la mia soddisfazione per l’approvazione di questa Direttiva – conclude l’on. De Meo – soprattutto alla luce dell’impatto positivo che avrà sul settore alimentare e sui consumatori incoraggiando un approccio più informato e responsabile agli acquisti alimentari».

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma