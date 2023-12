Nuoro, primi bilanci sulla campagna per la sicurezza stradale

(AGENPARL) – lun 11 dicembre 2023 Alle spett.li redazioni

NUORO STRADE SICURE, PRIMO BILANCIO SULLA CAMPAGNA PER LA SICUREZZA

STRADALE IN CITTÀ

È tempo di primi bilanci per la campagna sulla sicurezza stradale “Nuoro

strade sicure” promossa dall’amministrazione comunale e portata avanti dal

comando di polizia locale grazie anche all’utilizzo di dispositivi di

rilevamento come autovelox e targa system.

Dal 21 agosto (data di avvio dei rilevamenti ) al 30 novembre 2023, sono

stati 51 mila i veicoli sottoposti a controllo dell’autovelox mobile. Le

violazioni accertate per superamento dei limiti di velocità sono state 1253

(poco più del 2%), di cui 76 oltre i 40 km/h rispetto al limite imposto nel

centro abitato (cioè veicoli che procedevano a oltre 70 km/h in nelle

strade con limite a 30 e oltre i 90 km/h in strade con limite a 50).

Infrazioni che hanno comportato per gli automobilisti indisciplinati la

sospensione della patente da 1 a 3 mesi e la decurtazione, in totale, di

936 punti dal documento di guida.

Grazie all’utilizzo del dispositivo targa system è stato invece possibile

accertare 432 violazioni per veicoli circolanti senza revisione (di cui 17

non revisionati ripetutamente). Le auto sequestrate perché prive di

copertura assicurativa sono state 57, delle quali 5 con documenti di

assicurazione falsi.

L’omesso uso delle cinture di sicurezza è stato riscontrato in 315 casi,

per un totale di 1575 punti decurtati dalla patente, mentre sono 61 le

infrazioni per l’uso di smartphone alla guida, con 305 punti totali

decurtati dalla patente. I controlli sul tasso alcolemico alla guida sono

stati 250, con 27 violazioni accertate e altrettante patenti ritirate.

Sul fronte degli incidenti stradali, il numero di quelli rilevati dalla

polizia locale dall’inizio dell’anno è di 203, di cui 140 solo nel primo

semestre, con una riduzione, nel periodo da luglio a novembre, del 45%

rispetto a quelli accaduti nel primo (4 vittime nel primo semestre e zero

nel restante periodo, 213 le persone ferite). «Si tratta di un sensibile

miglioramento delle condizioni della sicurezza stradale in città – commenta

il comandante Massimiliano Zurru -, dovuto in buona parte al potenziamento

dei controlli da parte della polizia locale di Nuoro, che consentono di

salvaguardare l’incolumità dei cittadini, nonché di ridurre il costo

sociale determinato dagli incidenti stradali».

«L’effetto di deterrenza dei dispositivi autovelox e l’intensificazione dei

controlli della polizia locale, stanno dando ottimi frutti in termini di

sicurezza e rispetto delle norme sulla circolazione stradale», afferma il

sindaco Andrea Soddu. «Accertare appena il 2% di violazioni su oltre 50

mila rilevamenti con l’autovelox, è il segno che la strada intrapresa è

giusta. A questi importanti risultati si aggiungono quelli ottenuti con