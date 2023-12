CS/MANOVRA, USIF: “BENE EMENDAMENTO SICUREZZA E DIFESA, ORA DIVENTINO STRUTTURALI FONDI PENSIONI E STRAORDINARI”

(AGENPARL) – lun 11 dicembre 2023 *COMUNICATO STAMPA*

*MANOVRA, USIF: “BENE EMENDAMENTO SICUREZZA E DIFESA, ORA DIVENTINO

STRUTTURALI FONDI PENSIONI E STRAORDINARI”*

“L’Unione Sindacale Italiana Finanzieri (USIF), accoglie favorevolmente lo

stanziamento di circa 100 milioni per il Comparto sicurezza e difesa,

contenuto in un emendamento del Governo alla manovra. Tali ulteriori

risorse rappresentano un ottimo risultato, ottenuto anche grazie alle

continue interlocuzioni avute nel tempo con la politica. Il confronto tra

le parti ha consentito, finalmente, l’avvio di importanti interventi in

favore del personale del Comparto.

Da diversi anni rivendichiamo misure volte a uniformare le disposizioni

contrattuali tra le diverse Forze di polizia ad ordinamento civile e

militare affinché si assicuri lo stesso trattamento economico delle ore di

straordinario (anche per quelle non retribuite) e la contestuale necessità

di individuare risorse da destinarsi in via esclusiva. Inoltre, con questo

emendamento del Governo alla manovra finanziaria, le ulteriori risorse

saranno utilizzate per migliorare i trattamenti pensionistici dei colleghi,

attraverso l’aumento del coefficiente di trasformazione del montante

contributivo. Ulteriore tematica che questa Associazione sindacale ha da

sempre portato all’attenzione del governo, anche in considerazione del

fatto che l’impegno finanziario risulta insufficiente. I 10 milioni di euro

stanziati coprono solo le pensioni previste fino al 2025, una cifra più

significativa, pari a 1,7 miliardi di euro, risulta necessaria entro il

2033 per coprire tutto il personale. Pur apprezzando l’impegno del governo,

USIF chiede che tale iniziativa diventi quanto prima strutturale, in modo

da garantire giusti diritti agli appartenenti al Comparto”. Lo comunica in

una nota, il Segretario Generale dell’Unione Sindacale Italiana Finanzieri

(USIF), Vincenzo Piscozzo.

*Twitter* @UFinanzieri

https://usif.it