Domani a Potenza il segretario nazionale della Fim Cisl Ferdinando Uliano per un esame del comparto automotive dopo la riunione del tavolo nazionale di settore della scorsa settimana

(AGENPARL) – dom 10 dicembre 2023 Comunicato Stampa

Dichiarazione Segretario nazionale Fim Cisl Ferdinando Uliano

Automotive: bene avvio del tavolo, ora renderlo operativo

e concreto per sviluppo e occupazione

Si è tenuto oggi presso il MiMIT a Roma, il tavolo automotive tra le Organizzazioni Sindacali, il

Gruppo Stellantis, Anfia e i presidenti e rappresentanti delle Regioni, in cui sono presenti impianti

produttivi, alla presenza del Ministro Urso e della sottosegretaria Bergamotto.

In apertura il ministro Urso ha dichiarato come dal tavolo dell’automotive odierno, possa

rappresentare un punto di svolta per il settore, è la prima volta che mettiamo insieme tutti gli attori

della filiera dell’auto. In Italia – ha sottolineato il Ministro – più che in altri paesi europei c’è stata

una riduzione della produzione di auto, per questo puntiamo a raggiungere l’obiettivo di 1 mln di

veicoli prodotti in Italia, sottolineando però, come oggi la gran parte degli 8 miliardi stanziati (ne

restano 6) di incentivi per l’acquisto di nuove auto, sono andati per la maggior parte ad auto

prodotte all’estero, va trovato quindi un correttivo. Il Ministro ha anche sottolineato la necessità di

sostenere la transizione della significativa e importante filiera della componentistica

dell’automotive, che come ha ricordato il presidente dell’Anfia Vavassori, vale oggi l’80% del valore

dell’auto. Urso ha poi ricordato come i Ministri dello Sviluppo Economico di Italia, Francia e

Germania abbiano sottoscritto un accordo sulle tecnologie abilitanti a metà gennaio e che ci sarà un

nuovo incontro a Parigi per definire le strategie per l’autonomia delle tecnologie green in Europa

per il settore dell’auto. Il Ministro ha anche annunciato 13 mld di euro su piano transizione

industria 5.0 e 2 mld da destinare alla tecnologia green che in parte possono essere utilizzati

insieme ai 27 mld del PNNR per la transizione green del settore.

Per quanto riguarda Stellantis, Mele responsabile area Emea del Gruppo, ha dichiarato come gli

impegni di Stellantis in Italia sono tutti confermati, come pure l’obiettivo di raggiungere un milione

di auto. Ha poi precisato come sia necessario agire sulle normative (euro 7), sostenere l’acquisto

delle auto elettriche e sviluppare della rete di ricarica. Ha anche sottolineato la minaccia delle

produzioni cinesi relativa ai costi, chiedendo di agire su energia, riduzione dei costi legati alla

manodopera e incentivare la formazione professionale. Su Pomigliano ha detto che la “Panda” che

verrà prodotta in Serbia non è in contrapposizione con quella attualmente prodotta nel sito

campano.

Il Segretario nazionale FIM Ferdinando Uliano ha sottolineato l’importanza di aver finalmente

convocato un tavolo di settore con il coinvolgimento di tutti gli attori della filiera dell’auto. “Per

affrontare le transizioni in atto nell’automotive è importante indirizzare in maniera precisa gli

investimenti. Certo – ha detto Uliano – siamo tutti d’accordo sugli obiettivi di aumento della

produzione, ma sia ben chiaro che se parliamo di 1 milione di veicoli, la produzione deve

aumentare di un terzo, se si tratta di un milione di auto questo significa oggi raddoppiare la

produzione. Per quanto riguarda ciascun sito produttivo, la discussione dovrà riguardare, non

tanto l’italianità dei brand Stellantis, quanto, quali e quanti nuovi modelli saranno prodotti nel

nostro Paese. Oggi il gruppo è una multinazionale che produce già in Italia marchi come Jeep, Dodge

e in futuro anche DS e Opel, se su alcuni stabilimenti abbiamo delle missioni produttive certe come

quello di Melfi, su altri siti c’è la necessità di fare un approfondimento e definire nuovi modelli e i

tempi di partenza.

Per questo a nostro avviso, serve una discussione sulla saturazione degli stabilimenti, sui modelli

che in futuro saranno prodotti e su come aumenteranno volumi e investimenti in R&S.

Per quanto riguarda i 6 miliardi rimasti (rispetto agli 8 mld che costituivano il fondo dell’auto), essi

devono essere usati non solo per l’acquisto, ma per investire sull’offerta, sull’industria e sulla filiera

della componentistica, che altrimenti rischierebbe di abbandonare l’Italia o di avere un forte

ridimensionamento.

La discussione aperta oggi dovrà proseguire con la convocazione di tavoli operativi e concreti per

creare le condizioni di sviluppo e di crescita dei volumi produttivi e occupazionali, per i stabilimenti

Stellantis in Italia e per il settore della componentistica”.

In conclusione il Ministero ha annunciato l’avvio di cinque tavoli di lavoro presidiati dal Ministero

rispettivamente: uno sulle produzioni e in particolare su come utilizzare i 6 miliardi di risorse del

fondo automotive; un secondo tavolo sulla componentistica, efficientamento produttivo, energia e

logistica; un terzo su sviluppo e innovazione del settore; uno sulla componentistica e infine uno su

occupazione e formazione. I tavoli verranno convocati già da questo mese.