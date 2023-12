CS: Mostra Le Vie del Ritratto, ore 17.30, Biblioteca Bernardini, Lecce

(AGENPARL) – dom 10 dicembre 2023 Indice Youth Friendly, Lecce “amica” dei giovani imprenditori: 1

terza provincia del Mezzogiorno

«La tecnologia deve essere utilizzata al servizio della creatività delle imprese artigiane»

Imprese artigiane alle prese con la sfida dell’innovazione. Dalla transizione digitale ed ecologica

all’intelligenza artificiale. Una sfida nelle mani dei giovani.

Si è tenuta ieri pomeriggio, presso il Museo Castromediano il convegno “Artigianato: Costruttori

di Futuro. Motore di sviluppo economico e sociale del territorio” organizzato da Confartigianato

Lecce per riflettere sulle nuove prospettive di sviluppo del settore artigiano diviso tra il digitale e il

saper fare.

«L’artigiano si deve porre di fronte al futuro come protagonista del suo tempo – ha dichiarato Luigi

Derniolo, presidente Confartigianato Imprese Lecce -. Oggi l’artigiano è la storia del territorio e

deve trasmettere quelle conoscenze senza aver paura della tecnologia e del nuovo che avanza. Una

tecnologia che è al fianco dell’artigiano, che lo aiuta a costruire. Oggi non si può non essere green.

L’azienda deve puntare a essere ecologicamente più sostenibile. Dobbiamo lasciare le generazioni

in mondo diverso».

Secondo i dati elaborati dall’Ufficio studi Confartigianato, Lecce risulta la “locomotiva” del

Mezzogiorno con +10,3% occupati in provincia di Lecce tra il 2019 e il 2022; +21,7% donne

occupate tra il 2019 e il 2022; Lecce è la terza provincia italiana per dinamica occupati 2019-2022

dopo Frosinone e Brindisi e 1° provincia per crescita occupati 2019-2022 nei Servizi e seconda per

crescita tasso occupazione femminile 2019-2022.

Tra novembre 2023 e gennaio 2024 si prevede + 3,4 assunzione nella provincia. Il territorio

salentino è la terza provincia “youth friendly” ovvero “amica dei giovani”. Il dato è stato rilevato

analizzando 13 indicatori per valutare l’habitat per le imprese e lavoro dei giovani, misurando il

grado di apertura verso gli under 35 dei territori italiani. Non mancano le criticità: tra tutti il

reperimento del personale, soprattutto addetti specializzati.

«Dal rapporto emergono prospettive molto interessanti di un territorio che vede legato un sistema

diffuso di micro e piccole imprese artigiane con il mondo dei giovani – ha evidenziato Enrico

Quintavalle, Responsabile Ufficio studi Confartigianato Imprese -. In particolare rispetto agli

indicatori che hanno misurato l’habitat per i giovani Lecce è risulta la terza provincia nel

Mezzogiorno. Le medie e piccole imprese artigiane sono tipicamente un luogo di grande importanza

per l’avvio dei giovani nel mondo del lavoro. Lecce e la Puglia ha dimostrato una alta presenza di

giovani imprenditori under 35. Con questi fattori chiave del capitale umano Lecce dovrebbe essere

orientata a confermare le ottime performance di recupero successivo alla pandemia».

Analizzando i dati provinciali sull’economia di impresa, Confartigianato propone una riflessione

intorno alle diverse e nuove sfide che le imprese devono affrontare ogni giorno. Tra queste la più

importante è quella della transizione ecologica, energetica e digitale che avrà un impatto 1

significativo sulla vita quotidiana, sul modo di produrre e sulle nuove generazioni.

«Si tratta di capire in che mondo si potrà esprimere il valore delle imprese artigiane nella

contemporaneità – ha sottolineato Massimiliano Valerii, Direttore Generale Censis -. Soffia un

vento nuovo. Dopo una narrazione apologetica della globalizzazione durata oltre 30 anni, oggi si

parla sempre di più di rimpatrio delle produzioni, di ricerca di un modello nuovo. E questo lascia

intendere che torneremo a un protagonismo dei territori e gli artigiani locali sono parte fondativa

della tradizione. Questo apre uno spazio nuovo. Ma dobbiamo preservare cioè che di buono la

globalizzazione ha portato, ovvero non solo l’apertura di nuovi mercati per le imprese artigiane che

esportano ma anche la tecnologia, che deve essere utilizzata al servizio dei valori di qualità e di

tradizione e di creatività delle imprese artigiane. La tecnologia è buona per preservare i valori

costitutivi degli artigiani».

Il convegno è stata occasione anche per far emergere sempre più la forza degli artigiani e delle

micro e piccole imprese quali ‘costruttori di futuro’, e per ribadire la mission dell’associazione

ovvero valorizzare le attività del territorio, un universo di eccellenze profondamente connesse tra

loro che sono motore dello sviluppo economico e sociale, per costruire insieme a loro, ogni giorno,

il nostro domani: un futuro sostenibile e a misura d’uomo.

A chiudere i lavori Mario Vadrucci, presidente Camera di Commercio di Lecce: «Nessuno di noi

si aspettava dati così incoraggianti. Le sfide che abbiamo di fronte sono difficilissime. Che vanno

capite e poi attuate. Confartigianato è chiamata a essere presente su questi grandi cambiamenti. Il

Salento ha un patrimonio di aziende artigiane importante che dobbiamo continuare a valorizzare e

ad accompagnare nel futuro. Un futuro che non può prescindere dai giovani e dalle nuove

tecnologie».

