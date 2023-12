CONVOCAZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE LUN 11 DICEMBRE ORE 14.30

(AGENPARL) – dom 10 dicembre 2023 Spett.li

PALAZZO BROLETTO

Piazza Paolo VI, n. 29

⁂⁂⁂

Staff di Direzione

– Prefettura di Brescia

– Questura di Brescia

– Revisori dei Conti della Prov. di Bs

– Dirigenti della Prov di Bs

– Mezzi di informazione

AOO PROVINCIA DI BRESCIA

Protocollo Partenza N. 233047/2023 del 05-12-2023

Doc. Principale – Class. 1.10 – Copia Del Documento Firmato Digitalmente

– Loro indirizzi –

Si comunica, per opportuna conoscenza, che il Consiglio Provinciale è stato convocato ai

sensi del Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica del Consiglio Provinciale

LUNEDI’ 11 DICEMBRE 2023, ALLE ORE 14,30

per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024 – 2026. Approvazione.

2. Schema del Bilancio di Previsione 2024-2026. Adozione.

3. Adesione della Comunita’ Montana Parco Alto Garda Bresciano alla Centrale Unica di

Committenza (CUC) “Area Vasta Brescia” – Approvazione dello schema di Convenzione ai

sensi dell’articolo 30 del t.u.e.l.

La seduta sarà trasmessa in diretta streaming visibile sul portale della Provincia.