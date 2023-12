++AGGIORNAMENTO: A2 “AUTOSTRADA DEL MEDITERRANEO”, ANAS: MEZZO PESANTE RIBALTATO TRA MILETO E ROSARNO IN DIREZIONE SUD

(AGENPARL) – ven 08 dicembre 2023 ++ AGGIORNAMENTO ++

Riaperta la A2 “Autostrada del Mediterraneo”.

Permane restringimento di carreggiata per consentire il completamento delle operazioni di rimozione.

Inviato: venerdì 8 dicembre 2023 20:22

Oggetto: A2 “AUTOSTRADA DEL MEDITERRANEO”, ANAS: MEZZO PESANTE RIBALTATO TRA MILETO E ROSARNO IN DIREZIONE SUD

Catanzaro, 8 dicembre 2023

Sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo” è provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione sud a causa di un incidente tra Mileto e Rosarno. Il traffico leggero è deviato sulla viabilità alternativa con uscita obbligatoria allo svincolo di Sant’Onofrio (km 379) e rientro allo svincolo di Rosarno (km 388). Per i mezzi pesanti il transito è temporaneamente bloccato.

L’incidente ha riguardato un mezzo pesante che, per cause in corso di accertamento, si è ribaltato senza coinvolgere altri veicoli. Il conducente è rimasto ferito.

Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.

