(AGENPARL) – ven 08 dicembre 2023 Comunicato Stampa

A2 “AUTOSTRADA DEL MEDITERRANEO”, ANAS:

MEZZO PESANTE RIBALTATO TRA MILETO E

ROSARNO IN DIREZIONE SUD

Catanzaro, 8 dicembre 2023

Sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo” è provvisoriamente chiusa

la carreggiata in direzione sud a causa di un incidente tra Mileto e

Rosarno. Il traffico leggero è deviato sulla viabilità alternativa con

uscita obbligatoria allo svincolo di Sant’Onofrio (km 379) e rientro

allo svincolo di Rosarno (km 388). Per i mezzi pesanti il transito è

temporaneamente bloccato.

L’incidente ha riguardato un mezzo pesante che, per cause in

corso di accertamento, si è ribaltato senza coinvolgere altri veicoli.

Il conducente è rimasto ferito.

Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la

transitabilità appena possibile.

