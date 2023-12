 𝗔 𝗡𝗮𝘁𝗮𝗹𝗲 𝗿𝗲𝗴𝗮𝗹𝗮 𝗹𝗲 𝗦𝘁𝗲𝗹𝗹𝗲 | 𝗽𝗿𝗼𝗺𝗼𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝙇𝙚𝙨 𝙀́𝙩𝙤𝙞𝙡𝙚𝙨

(AGENPARL) – ven 08 dicembre 2023 Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui๐—” ๐—ก๐—ฎ๐˜๐—ฎ๐—น๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ๐—ด๐—ฎ๐—น๐—ฎ ๐—น๐—ฒ ๐—ฆ๐˜๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฒP๐—ฟ๐—ผ๐—บ๐—ผ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐™‡๐™š๐™จ ร‰๐™ฉ๐™ค๐™ž๐™ก๐™š๐™จ

ll periodo natalizio รจ alle porte e noi vogliamo consigliarvi un regalo speciale aiutandovi a rendere felice una persona per voi speciale..

Come annunciato, il ๐Ÿญ๐Ÿฑ, ๐Ÿญ๐Ÿฒ ๐—ฒ ๐Ÿญ๐Ÿณ ๐—บ๐—ฎ๐—ฟ๐˜‡๐—ผ ๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฎ๐Ÿฐ tornerร a Roma il gala di danza piรน atteso, ๐™‡๐™š๐™จ ๐™€ฬ๐™ฉ๐™ค๐™ž๐™ก๐™š๐™จ: quattro spettacoli in tre giorni, all’Auditorium Parco della Musica, con le star del balletto internazionale.

Con la “Promozione Natale 2023” vi suggeriamo due idee regalo uniche per un’esperienza esclusiva accanto alle stelle della danza. Ecco i pacchetti in promozione:

๐—ฅ๐—˜๐—— ๐—–๐—›๐—ฅ๐—œ๐—ฆ๐—ง๐— ๐—”๐—ฆ โ‚ฌ 99: Biglietto di galleria + profumo a scelta tra Les รฉtoiles White Swan, Les รฉtoiles Black Swan e Sergio by Essenzialmente Laura + maglietta Les รฉtoiles by Giuseppe Tramontanoย

๐—š๐—ข๐—Ÿ๐—— ๐—–๐—›๐—ฅ๐—œ๐—ฆ๐—ง๐— ๐—”๐—ฆ โ‚ฌ 165: Biglietto di platea + profumo a scelta tra Les รฉtoiles White Swan, Les รฉtoiles Black Swan e Sergio by Essenzialmente Laura + maglietta Les รฉtoiles by Giuseppe Tramontano + cena con gli artisti

Quest’anno, per Natale, regala la grande danza e vivi un’esperienza “stellare” con Les ร‰toiles 2024!