Agenda Confitarma 7 dicembre 2023

7 dicembre 2023

IN EVIDENZA

GLI APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA

Dubai, 10 dicembre

ICS “Shaping the Future of Shipping @COP28: Delivering a Net-Zero World”

Roma, 12 dicembre

CONFINDUSTRIA “Oltre l’orizzonte: prospettive e sfide di una nuova politica industriale per il mare”

Per Confitarma interverrà la Presidente pro tempore Mariella Amoretti

La Spezia, 12 dicembre

Inaugurazione del Polo Nazionale della Dimensione Subacquea

Per Confitarma parteciperanno Roberta Busatto Responsabile comunicazione e Diana Gentili del Servizio Politica dei Trasporti.

Pomezia, 14 dicembre

40° Anniversario ANGOPI “Conoscere da dove veniamo per orientarci per il futuro”

Per Confitarma parteciperà il Capo del Servizio Porti e infrastrutture Francesco Beltrano

Roma, 14 dicembre

Federpesca “Mare Bene Comune”

Per Confitarma parteciperà il Direttore Generale Luca Sisto

Roma, 21 dicembre 10:00-13:00

RINA “Da oggi al 2050: tra sfide e opportunità per l’industria marittima”

Evento in collaborazione con Confitarma e Assarmatori

NOTIZIE DAL MONDO CONFITARMA

“Sailing in our prime”: il Christmas party 2023 del Gruppo Giovani Armatori di Confitarma

Roma, 6 dicembre 2023

Il 6 dicembre si è svolto a Roma, ospitato da RINA prime, il tradizionale “Christmas party” del Gruppo Giovani Armatori di Confitarma in una Special Edition intitolata “Sailing in our prime”.

In virtù dell’avvicinarsi del trentennale del Gruppo, le cui attività sono iniziate nel 1994, l’evento è stato, infatti, condiviso con tutti coloro che, nel corso del tempo, ne hanno fatto parte.

All’appuntamento, tra gli altri, hanno preso parte la Presidente di Confitarma Mariella Amoretti, il Direttore Generale Luca Sisto, il Past President Mario Mattioli e Stefano Messina, presidente di Assarmatori e Past President del Gruppo Giovani di Confitarma.

Erano, altresì, presenti i past president del Gruppo Giovani Angelo D’Amato, Valeria Novella e Giacomo Gavarone.

“Ringrazio tutti i presidenti del Gruppo Giovani Armatori che mi hanno preceduto” – ha sottolineato il Presidente Salvatore d’Amico – “per aver reso il mio lavoro più facile, avendo contribuito negli anni a rendere il Gruppo Giovani quella bella “palestra di vita” umana e professionale che è ancora oggi!” […].

Siglato l’accordo tra Satispay e Grimaldi Lines

Napoli, 6 dicembre 2023

Da oggi i clienti della Compagnia di Navigazione avranno a disposizione un nuovo metodo di pagamento immediato e sicuro.

Satispay e Grimaldi Lines siglano un accordo che propone una modalità di pagamento immediata, efficace e sicura a chi desidera acquistare i collegamenti marittimi proposti dalla Compagnia di Navigazione.

Satispay, la super app di mobile payment alternativa alle carte di credito e debito, consolida in questo modo la sua presenza nel settore turistico, acquistando un nuovo partner di rilievo come Grimaldi Lines, che effettua ben 20 collegamenti marittimi regolari dalla Penisola italiana verso Sardegna, Sicilia, Spagna, Grecia, Tunisia e viceversa, con navi giovani e moderne.

Grazie a questo accordo, i passeggeri potranno acquistare un viaggio sul sito http://www.grimaldi-lines.com in pochi secondi. Utilizzare questa modalità di pagamento è molto semplice: raggiunta la pagina Riepilogo della prenotazione, è sufficiente cliccare sulla voce Acquista, scegliere Satispay come metodo di pagamento, scansionare il QR Code dall’app e infine cliccare su Conferma. In caso di acquisti effettuati tramite Smartphone, la procedura è ancora più immediata: basta selezionare Satispay al momento del checkout e l’app si aprirà automaticamente, mostrando l’importo del pagamento […].

Saipem premiata alla COP28 per il suo contributo alla transizione energetica

Dubai, 6 dicembre 2023

Il progetto dell’azienda per la cattura della CO2, situato a Saint-Félicien in Canada, è stato premiato durante la COP28 come Energy Transition Changemaker

Saipem ha ricevuto, nel corso della COP28, il riconoscimento Energy Transition Changemakers (ETC), l’iniziativa volta a favorire la collaborazione e la condivisione della conoscenza nel settore privato per l’implementazione di progetti di decarbonizzazione innovativi e scalabili che possono aiutare ad accelerare la transizione energetica.

Saipem è stata selezionata da un comitato internazionale di esperti tra più di 100 candidature come Energy Transition Changemaker per la categoria legata al settore industriale ad emissioni elevate con il progetto per la cattura della CO2, situato presso la cartiera Resolute Forest Products a Saint-Félicien, in Canada. Il progetto di Saipem si basa sulla tecnologia proprietaria “CO2 Solutions by Saipem”, innovativa e sostenibile, che prevede l’utilizzo della nuova soluzione enzimatica di cattura della CO2 BluenzymeTM. Inoltre, l’impianto di Saint-Félicien è collegato a una serra che entro aprile 2024 utilizzerà la CO2 catturata per il potenziamento delle rese agricole, dimostrando così un approccio di economia circolare. […].

Lezione conclusiva del Master in Geopolitica e

Sicurezza Globale dell’Università La Sapienza

Roma, 6 dicembre 2023

Il Direttore Generale di Confitarma Luca Sisto ha partecipato alla lezione conclusiva del Master in “Geopolitica e Sicurezza Globale” dell’Università La Sapienza tenutosi presso la sede della Società Geografica Italiana.

Dopo i saluti introduttivi del Presidente della Società Geografica Italiana, Claudio Cerreti, e del Direttore del Master Prof. Paolo Sellari, Sisto è intervenuto sottolineando che, sottovalutare la dimensione geografica è un grave errore che non bisogna commettere così come è importante continuare a promuovere la cultura marittima, come in questa sede, per sviluppare una sempre maggiore consapevolezza della dimensione marittima del Paese. “Sul piano della sicurezza” ha ha ricordato inoltre Sisto “Confitarma collabora da tempo con la Marina Militare e con il Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera (CCPGC) per la salvaguardia dei nostri mari e degli interessi economici della nazione”.

L’evento si è concluso con un’esaustiva Lectio Magistralis del Comandante in Capo della Squadra Navale Amm. Aurelio De Carolis sul ruolo e la presenza della Marina Militare nello scenario marittimo internazionale in particolare nel Mediterraneo allargato.

Nicolò Iguera è il nuovo presidente di YoungShip Italia

Roma, 5 dicembre 2023

Si è tenuta il 5 dicembre in presenza presso la sede sociale a Palazzo Colonna, a Roma, e in videoconferenza – l’Assemblea elettiva di YoungShip Italia che ha rinnovato i componenti del Consiglio Direttivo per il biennio 2023-25. Il Consiglio Direttivo ha poi eletto il Presidente e i tre Vicepresidenti in rappresentanza del Nord, del Centro e del Sud Italia.

Nicolò Iguera, ingegnere navale genovese, è stato eletto al timone dell’associazione – creata nel 2013 con il patrocinio del Gruppo Giovani Armatori di Confitarma e del Gruppo Giovani Federagenti – che riunisce i giovani under 40 che studiano o lavorano nel campo dell’industria marittima, portuale e logistica.

Il neoeletto Presidente sarà coadiuvato da tre Vicepresidenti: Emanuele Tedesco (Nord), Cristina Sparvieri (Centro) e Pasquale Leone (Sud). Esther Marchetti è stata riconfermata Segretario Generale […].

Ufficialmente al via il progetto CALLMEBLUE

Roma, 4/5 dicembre 2023

Il 4 e 5 dicembre 2023 si è svolto il Kick-Off Meeting del Progetto EMFAF CALLMEBLUE presso la sede di ForMare a Roma. Questa due giorni di incontri ha riunito il Consorzio che, guidato da ForMare, riunisce i principali rappresentanti del cluster del Bacino del Mediterraneo settentrionale e meridionale. L’incontro ha visto anche la partecipazione di rappresentanti di Union for the Mediterranean, Associate Partners e membri dell’Advisory Board.

Il progetto CALLMEBLUE – Cluster ALLiance MEd BLUE che è il risultato di un’ulteriore azione verso le priorità dell’Alleanza WestMED, ha l’obiettivo di rafforzare le alleanze di cluster esistenti nell’area del Mediterraneo al fine di accelerare i processi di cooperazione regionale nord-sud verso l’emergere di cluster marittimi strategici nell’area del Nord Africa.

Emanuele Grimaldi premiato come Personalità Internazionale dell’Anno

Napoli, 4 dicembre 2023

Emanuele Grimaldi è stato premiato come Personalità Internazionale dell’Anno ai Lloyd’s List Greek Shipping Awards 2023, nel corso di una cerimonia che si è svolta il 1° dicembre presso l’Athenaeum InterContinental Hotel di Atene.

Quest’anno i Lloyd’s List Greek Shipping Awards hanno celebrato il loro 20° anniversario. Sin dal suo lancio nel 2004, l’evento ha puntato i riflettori sul notevole dinamismo e sulla professionalità dello shipping greco, nonché sulle competenze e sui servizi in costante evoluzione forniti nell’ambito del cluster marittimo nazionale. Ha inoltre mantenuto un’ottima reputazione basata su credibilità e correttezza, rinsaldata nel corso degli anni da giurie di settore di elevato calibro.

Ad aggiungere prestigio al riconoscimento è il fatto che Emanuele Grimaldi è stato il primo a riceverlo per ben due volte: infatti, era già stato premiato come Personalità Internazionale dell’Anno durante l’edizione del 2011 dei Lloyd’s List Greek Shipping Awards. […].

Nerea è pronta per le isole minori. La cerimonia di inaugurazione del nuovo gioiello green del Mediterraneo

Palermo, 4 dicembre 2023

È arrivata Nerea. Il nuovo gioiello green del Mediterraneo è ufficialmente parte della flotta del Gruppo C&T. La presentazione a Palermo.

Il suo nome significa “grande nuotatore” ed è la declinazione al femminile del greco Nòreys, Nereo, nome greco del dio del mare calmo e tranquillo, dotato di poteri profetici ed in grado di trasformarsi in acqua, in fuoco e in altre innumerevoli forme.

Palermo – 4/12/2023 – Parterre delle grandi occasioni e grande entusiasmo a bordo della Nerea, la nuova nave ro/pax, Gioiello del Mediterraneo e della flotta del Gruppo Caronte & Tourist, presentata oggi pomeriggio al Molo Vittorio Veneto nel Porto di Palermo.

Nerea era attesissima. C&T ne aveva commissionato la costruzione al cantiere Sefine di Altinova, in Turchia, nel febbraio 2021.

I tempi tecnici per la consegna erano stati originariamente indicati in 18 mesi ma in realtà ce ne sono voluti 30 prima che questo innovativo ed avanzatissimo progetto (dovuto al prestigioso Naos Ship and Boat Design di Trieste) conoscesse il mare. […].

Varata Hsc Liberty Lines, prima di nove navi ibride veloci

Spagna, 4 dicembre 2023

La compagnia di navigazione Liberty Lines comunica il varo della nuova nave Hsc Vittorio Morace, la prima delle 9 innovative navi ibride veloci che entreranno in flotta entro il 2026.

Questa mattina alle 8:45, nella sede del cantiere navale Astilleros Armon di Navia in Spagna, dopo la cerimonia di varo alla presenza di tutta la famiglia Morace, Hsc Vittorio Morace ha toccato l’acqua. […].

FOCUS NAZIONALE

Il Ministro Antonio Tajani presiede la Conferenza nazionale dell’Export e dell’Internazionalizzazione delle Imprese

Roma, 5 dicembre 2023

Il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, On. Antonio Tajani, presiede la Conferenza nazionale dell’Export e dell’Internazionalizzazione delle Imprese.

L’iniziativa, promossa e organizzata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, si svolge a Roma presso l’Auditorium Parco della Musica e si configura come un momento di confronto e dibattito a tutto campo con i rappresentanti delle agenzie di sostegno pubblico all’export, esponenti del mondo associativo e i vertici di grandi imprese, sulle strategie per rafforzare la presenza del sistema economico italiano sulla scena internazionale in un contesto globale in continuo mutamento.

Il ministro Salvini al Consiglio europeo dei Trasporti

Bruxelles, 4 dicembre 2023

Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha partecipato a Bruxelles al Consiglio “Trasporti, telecomunicazioni e energia”, in cui sono stati discussi temi ed argomenti di competenza ministeriali.

A margine del Consiglio, il ministro Matteo Salvini ha incontrato gli omologhi: il belga Georges Gilkinet e il bulgaro Georgi Gvozdeykov. È stata l’occasione per affrontare alcuni dossier di interesse comune.

FOCUS INTERNAZIONALE

Sicurezza marittima: il Consiglio adotta posizioni a sostegno di trasporti marittimi puliti e moderni nell’UE

Bruxelles, 4 dicembre 2023

Il Consiglio ha adottato una serie di posizioni (orientamenti generali) su quattro proposte della Commissione contenute nel pacchetto legislativo sulla sicurezza marittima, vale a dire quelle che modificano:

* la direttiva del 2009 relativa al controllo da parte dello Stato di approdo

* la direttiva del 2005 relativa all’inquinamento provocato dalle navi

* la direttiva del 2009 relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera

* la direttiva del 2009 in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo […].

Assembly of International Maritime Organization elected Members of its Council for 2024-2025 biennium

Londra, 1 dicembre 2023

The Assembly of the International Maritime Organization has elected the Members of its Council for the 2024-2025 biennium.

The Council is the executive organ of IMO and is responsible, under the Assembly, for supervising the work of the Organization. Between sessions of the Assembly, the Council performs the functions of the Assembly, except that of making recommendations to Governments on maritime safety and pollution prevention.

The Assembly of the International Maritime Organization has elected the following States to be Members of the Council for the 2024-2025 biennium […].

SOCIETÀ DI SERVIZI DI CONFITARMA

LE NOTIZIE DALLA FEDERAZIONE DEL MARE

