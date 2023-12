Uispress n. 43 – Agenzia stampa di sport sociale e per tutti – 1 dicembre 2023

(AGENPARL) – ven 01 dicembre 2023 Uispress n. 43 – venerdì 1 dicembre 2023 Anno XLI

La transizione sportiva si fa strada: a Roma il Living Lab nazionale del progetto SportPerTutti Uisp

Riflettere, approfondire, ripartire di slancio: l’Uisp ha dedicato due giorni per tirare le somme del progetto *SportPerTutti*, partito nel gennaio 2022, e per approfondire il nesso che lega sviluppo associativo ed obiettivi sociali di sostenibilità, tenuti insieme dalla progettazione.* Venerdì 1 e sabato 2 dicembre* hanno rappresentato un’occasione di approfondimento e di illustrazione del lavoro fatto. “Una* transizione sportiva* che cerchiamo di declinare attivamente nella sua triplice dimensione (ambientale, economica e sociale) per rafforzare un processo ormai avviato di piena emancipazione dello sport sociale”, ha detto *Tiziano Pesce, presidente Uisp*. (Leggi la relazione integrale di Pesce [1]) Molti gli interventi di dirigenti Uisp, stakeholder e partner Uisp

Leggi l’articolo

[2] Cop28 in corso a Dubai: anche lo sport deve trovare una via alla sostenibilità ambientale. Parla F. Turrà

Il 2023 non è ancora terminato ed è già l’anno più caldo di sempre. La *28esima Conferenza della parti della Convenzione Onu sul clima (Cop28) *si riunisce a Dubai per negoziare la road map con cui cercare di contenere il riscaldamento globale. Fino al 12 dicembre saranno 197 Stati sottoscrittori più l’Unione Europea a lavorare su questi temi.

“Per quanto riguarda il legame sport-sostenibilità ambientale si tratta di una questione fondamentale. L’erogazione della pratica in alcuni casi comporta valori insostenibili a livello ecologico. Pensare uno sport sostenibile vuol dire fare anche i conti con l’insostenibilità di alcune pratiche”, commenta *Francesco Turrà*, *responsabile politiche ambientali Uisp*

Leggi l’articolo

[3] Diritto allo sport e accessibilità: l’Uisp per Giornata internazionale delle persone con disabilità

*Domenica 3 dicembre* la giornata nata nel 1992 e istituita dall’Onu per sensibilizzare le persone sul tema della diversità e dei diritti inalienabili di ogni essere umano. La *promozione sociale del movimento* e la *piena accessibilità alle attività sportive per le persone con disabilità* sono elementi *fondamentali per l’Uisp* che, in tutta Italia, diffonde questi valori. Un vero e proprio diritto, da promuovere e difendere, per aumentare il numero di persone, minorenni e adulti, che decidono di godere dei benefici, fisici e psichici, del movimento.

“L’Uisp offre opportunità di sport per tutti senza pregiudizi o barriere – afferma *Loredana Barra*, *responsabile Politiche educative e inclusione Uisp* – perché la disabilità non rappresenta un limite”

Leggi l’articolo

[4] “Quando gioco, cambio faccia”: la storia di Roberto Scagnoli, giocatore di basket in carrozzina

In occasione della tappa romana di Summerbasket, a fine settembre, abbiamo intervistato *Roberto Scagnoli*, giocatore di basket in carrozzina della NPiC di Rieti Uisp. Il suo sorriso e la sua forza rappresentano ciò che lo sport dovrebbe essere sempre: uno strumento per superare qualsiasi tipo di barriera.

*GUARDA IL VIDEO CON L’INTERVISTA [5]*

“Ho iniziato nel 2002-2003 dopo un incidente stradale, avevo solo 20 anni – racconta Roberto – Ho fatto anche scherma e tiro con l’arco ma poi ho provato il basket ed è questo lo sport che mi gratifica di più e *mi ha cambiato la vita*. Lo *spirito di squadra* è il valore di fondo che insegno ai ragazzi che giocano con me. Famiglia, scuola e sport sono i tre elementi fondamentali che permettono ad una persona di crescere. Mi batto su queste cose da una vita. Sono necessari investimenti delle istituzioni per *insegnare nelle scuole cos’è la disabilità*”

Leggi l’articolo

[6] “100 donne contro gli stereotipi”: il progetto per la parità di genere che valorizza le donne nei media

*Mercoledì 29 novembre*, presso il Salone d’Onore del Coni a Roma, si è svolta la presentazione del progetto “*100 donne contro gli stereotipi*”, per accrescere la visibilità dell’expertise femminile. L’iniziativa è nata nel 2016 da un’idea di Gi.U.Li.A Giornaliste e dell’Osservatorio di Pavia. L’obiettivo è quello di *colmare il divario di genere *relativo alla *scarsa rappresentazione mediatica delle donne *chiamate a intervenire in qualità di professioniste. *Manuela Claysset*, *responsabile Uisp politiche di genere e diritti,* dice: “L’Uisp, da 75 anni si impegna affinché lo sport venga riconosciuto come un diritto per tutti e per tutte, mettendo in campo azioni che non mirano a portare a casa medaglie, bensì *empowerment femminile*, riconoscimento e autonomia”

Leggi l’articolo

[7] Lo sport sociale protagonista al Matera Sport Film Festival. Il cinema per una nuova narrazione

Il 3 dicembre si concluderà la 13esima edizione del *Matera Sport Film Festival,* la kermesse inclusiva dove le emozioni dello sport sono raccontate in pellicola. Il tutto si svolge nella splendida cornice della città dei Sassi. Nei due servizi della *TgR Rai Basilicata*, viene raccontata la giornata di inaugurazione dell’evento.

*GUARDA I SERVIZI DELLA TGR RAI BASILICATA* [8]

L’evento è stato realizzato in collaborazione con l’*Uisp Basilicata*, da sempre fortemente legata al festival. *Tiziano Pesce*, *presidente Uisp nazionale*, intervistato dalla TgR Rai: “Lo sport ha un grande valore di riscatto e deve essere strumento di coesione delle comunità”. *Michele Di Gioia, direttore artistico Matera Sport Film Festival e presidente Uisp Basilicata: *”Necessario vedere lo sport come veicolo culturale”

Leggi l’articolo

[9] Disabilità e nuoto adattato: il corso di specializzazione del Nuoto Uisp

“*Disabilità e nuoto adattato*” è il nuovo corso partito il 28 novembre e rivolto a chi è già tecnico di primo livello Uisp. Il corso è composto da 9 ore di lezione on line e da una parte che si svolgerà in presenza in tre giornate: il *2 dicembre* a *Bologna* e il *13* e *14* *gennaio* a *Imola*

Leggi l’articolo [10] Ciclismo Uisp: novità ed eventi della stagione 2023-2024

Tornano gli appuntamenti del *Ciclismo Uisp*. Le novità iniziano già nel sito internet del Settore di attività Uisp. Infatti, per rendere più snelle le sue sezioni il *calendario generale [11] *è stato posto *in un solo contenitore*. Al suo interno troverete già le anticipazioni del calendario 2024

Leggi l’articolo [12] Lavoro sportivo: webinar promosso dai ministeri Sport e Lavoro

Il ministro dello Sport *Abodi*, e la ministro del Lavoro *Calderone*, hanno promosso per *mercoledì 6 dicembre*, un *webinar* sul “*lavoro sportivo*”. L’evento si terrà presso la Sala Conferenze dello Stadio Olimpico di *Roma*, dalle 10 alle 13. Sarà possibile partecipare anche in diretta streaming

Leggi l’articolo [13] Le proposte dei percorsi formativi Uisp su tutto il territorio

Proseguono i *corsi di formazione Uisp* organizzati dai Comitati regionali e territoriali e dai Settori di attività nazionali in presenza e in videoconferenza, a seconda delle necessità didattiche. Nei prossimi giorni partiranno *nuovi corsi* per le *unità didattiche di base* e per il *rilascio di qualifiche*

Leggi l’articolo [14] Il 6 dicembre tornano le consulenze gratuite online di Sport Point

Proseguono gli appuntamenti con le consulenze on line proposte dal progetto Uisp Sport Point: prossimo incontro il *6 dicembre *alle ore 18.* Per iscriverti clicca qui [15]. Uisp Monza Brianza* propone un approfondimento sui temi della riforma dello sport e del lavoro sportivo lunedì *4 dicembre*

Leggi l’articolo [16] L’Uisp per la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne

Il *25 novembre* l’*Uisp* è scesa in campo* in tutta* *Italia* per far sentire la propria voce *nella Giornata per l’eliminazione della violenza sulle donne*. Nel corso della settimana ci sono state svariate iniziative dal Nord al Sud del Paese e cortei ed eventi che hanno riempito moltissime piazze

Leggi l’articolo [17] Progetto Inspires: si è svolto a Berlino l’evento finale

Berlino ha ospitato, venerdì 24 novembre, l’evento finale del progetto europeo Inspires, incentrato sull’*inclusione delle donne rifugiate attraverso lo spor*t. Il progetto è *guidato dalla Rete Fare-Football Agains Racism in Europe* e ha visto l’Uisp in campo come partner

Leggi l’articolo [18] Living Lab territoriali: appuntamenti in Trentino e Campania

Proseguono gli incontri dei *Living Lab* realizzati dai Comitati Uisp nell’ambito del progetto SportPerTutti. Il prossimo appuntamento promosso da *Uisp Trentino*, si terrà *giovedì 7 dicembre* a *Trento* mentre il 29 novembre si è svolto a Napoli il Living Lab finale dell’*Uisp Campania*

Leggi l’articolo [19] Uisp Veneto: si è tenuto il Living Lab del progetto SportPerTutti

Si è tenuto sabato 18 novembre a Bassano del Grappa, il Living Lab promosso da Uisp Veneto, uno dei momenti conclusivi del *progetto SportPerTutti* che ha prodotto un *confronto tra dirigenti regionali e territoriali Uisp*. Un’occasione per lavorare in presenza sullo sviluppo dell’associazione

Leggi l’articolo [20] Dalla percezione al cambiamento: il terzo settore oltre il fare

L’appuntamento, svoltosi in occasione dell’assemblea dei soci del *Forum Terzo Settore*, è nato dalla volontà di dare il via ad una *riflessione* e un’*analisi* del *ruolo sociale, economico e politico del terzo settore*, alla luce dei cambiamenti socio-economici in atto e delle recenti normative

Leggi l’articolo [21] MovieMenti: i ciak dello sport sociale e per tutti Uisp

Ciak, azione! *Sette giorni di sport, raccontati dai media ma non solo.* Lo sport sociale e per tutti Uisp trova nel web il canale per raccontarsi. *Emozioni, volti e attività dello sport sociale del territorio* nel web riescono a ritrovare la possibilità di esprimersi e raccontarsi

Leggi l’articolo [22] Comunicazione Uisp: le news più lette negli ultimi sette giorni

In primo piano: la ricerca *Uisp-Svimez* sugli impianti sportivi italiani; le consulenze gratuite di *Sport Point*; le iniziative Uisp per il *25 novembre*; l’Uisp e la Giornata dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza; l’editoriale di *Tiziano Pesce, presidente Uisp, su ItaliaOggi* sulle norme legate allo sport

Leggi l’articolo [23]

Per aggiornamenti consultare il sito https://uispnazionale.invionews.net/nl/pdwc9n/kfex53i/ws20j24/uf/76/aHR0cDovL3d3dy51aXNwLml0?_d=8B0&_c=f9c71320 [24]

*Uispress – agenzia giornalistica settimanale di cultura e sport sociale – periodico telematico con registrazione al Tribunale di Roma 109/83 del 21/03/83 – anno XLI*

direttore responsabile: Ivano Maiorella

redazione: Elena Fiorani, Francesca Spanò

segreteria di redazione: Monica Tanturli

webmaster: Antonio Marcello