(AGENPARL) – ven 01 dicembre 2023 Ambiente e agricoltura. Sottosegretario La Pietra, agricoltori insostituibili custodi del territorio

“Gli agricoltori sono i primi ecologisti e dobbiamo rendere merito a chi, lavorando nei campi, oltre a produrre il cibo che mettiamo in tavola, svolge il ruolo fondamentale di sentinella ambientale”.

Lo ha ribadito il sottosegretario al Masaf, senatore Patrizio La Pietra, a margine del suo intervento alla due giorni di dibattiti su ambiente e agricoltura, organizzati a Pistoia dall’ECR Group.

“Grazie ad appuntamenti come questo di oggi a Pistoia – ha proseguito il sottosegretario La Pietra – stiamo riportando il binomio ambiente e agricoltura al centro del dibattito non solo italiano, ma europeo. Il ruolo dell’uomo è fondamentale per assicurare la tutela della biodiversità e dell’ambiente, di cui gli agricoltori sono i primi custodi. Grazie al loro lavoro, che contribuisce in maniera determinante alla conservazione del territorio, possiamo limitare in maniera significativa gli effetti dirompenti degli eventi climatici avversi”.

