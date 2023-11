Vice ministro degli Esteri: La Russia si sta impegnando per garantire il rilascio di tutti i russi detenuti da Hamas

(AGENPARL) - ROMA, 27 Novembre 2023 - La Russia si sta impegnando per garantire il rilascio di tutti i cittadini russi tenuti in ostaggio da Hamas e spera in ulteriori progressi in questo settore, ha detto lunedì il vice ministro degli Esteri russo Sergey Ryabkov.

“Stiamo lavorando su questo. Le cose sono decollate. È un evento importante (il rilascio del cittadino russo Ron Krivoy). Il signor Krivoy ha visitato oggi il Ministero degli Esteri russo. È stato organizzato un incontro con lui. Speriamo che la situazione con il rilascio degli ostaggi e l’evacuazione dei cittadini russi <…> che hanno la possibilità di lasciare questo territorio, vadano in Russia, che questo lavoro darà ulteriori risultati”, ha detto ai giornalisti a margine del forum di letture di Primakov .