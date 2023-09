PORTOVE Chioggia, AdSP avvia manutenzione al Ponte di Via Maestri del Lavoro

(AGENPARL) – lun 25 settembre 2023 Chioggia, AdSP avvia manutenzione al Ponte di Via Maestri del Lavoro

2,3 milioni di euro e otto mesi di lavori, viabilità su doppio senso di marcia sempre garantita

Chioggia, 25 settembre 2023 – Il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale veneta Fulvio Lino Di Blasio ha inaugurato oggi assieme al sindaco di Chioggia Mauro Armelao i lavori di adeguamento funzionale al Ponte di Via Maestri del Lavoro, manufatto sito in area demaniale portuale e dunque di competenza dell’AdSPMAS.

La struttura si compone di due ponti affiancati composti da 17 campate realizzati a fine anni ’90 che si sviluppano su 336 metri di lunghezza e 9,2 metri di larghezza. L’intervento manutentivo comprende: il rifacimento completo della pavimentazione in conglomerato bituminoso, la realizzazione di nuovi giunti di dilatazione in gomma armata, la sostituzione delle barriere stradali e dei parapetti pedonali, il rifacimento della segnaletica stradale, la manutenzione delle opere in cemento armato tramite ciclo di risanamento delle armature corrose ed esposte all’aria, il ripristino del copriferro tramite applicazione di malte speciali e finitura con verniciatura protettiva.

Il costo complessivo dell’intervento ammonta a 2,3 milioni di euro, di cui 1,1 milioni finanziati dall’Autorità e 1,2 milioni finanziati dal Ministero delle infrastrutture. La società Cadore Asfalti, aggiudicataria dei lavori, completerà l’intervento indicativamente entro il 25 maggio 2024. I lavori verranno eseguiti tramite la chiusura del traffico su un singolo ponte e l’istituzione del doppio senso di marcia sul secondo non interessato momentaneamente dai lavori. A fine intervento di manutenzione sul primo ponte, l’operazione verrà ripetuta sul secondo con la medesima gestione del traffico. Al termine dei lavori, la viabilità verrà ripristinata all’attuale configurazione con due corsie per senso di marcia.