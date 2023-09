(AGENPARL) – dom 24 settembre 2023 MIGRANTI. FOTI (FDI): MACRON? CON LE BELLE PAROLE NON RISOLVIAMO IL PROBLEMA

“È cambiata in maniera pesante quella che era la situazione internazionale e geopolitica. Non possiamo dimenticare che al di là di quello che è accaduto – abbiamo avuto il terremoto in Turchia, in Marocco, abbiamo avuto l’alluvione in Libia- ci sono stati Paesi che facevano da filtro, come la Turchia da una parte e l’Algeria dall’altra, che sono crollati. Se guardiamo l’alto flusso di migranti di quest’anno vediamo che la gran parte, circa l’80%, viene dalla Tunisia perché l’Africa subsahariana è diventata una polveriera. A differenza dell’anno scorso poi, quest’anno Putin non ha rinnovato l’accordo sul grano e questo ha interrotto la possibilità di rifornire una parte dell’Africa di un prodotto essenziale. Possiamo ringraziare l’Europa per le belle parole – pochi istanti fa Macron ha detto di non poter lasciare soli gli italiani – ma con queste non risolviamo il problema”. Lo ha detto Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, ospite della trasmissione televisiva ‘Stasera Italia Weekend’ su Rete Quattro.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati