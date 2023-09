Global Times: F-35, sguardo più da vicino a un jet colossalmente costoso che non riesce proprio a restare in volo

(AGENPARL) - ROMA, 24 Settembre 2023 - Il quotidiano comunista cinese ha pubblicato un articolo dal titolo “F-35: sguardo più da vicino a un jet colossalmente costoso che non riesce proprio a restare in volo” secondo il quale un F-35B del Corpo dei Marines degli Stati Uniti è precipitato domenica sulla Carolina del Sud dopo che il suo pilota si è espulso durante il volo per ragioni sconosciute. Perché gli F-35 sembrano così inclini agli incidenti? Cosa c’è che non va in loro? E che ruolo giocano gli sprechi e le frodi nel complesso militare-industriale degli Stati Uniti nella creazione di un aereo così mostruoso alla Frankenstein? Lo Sputnik esplora.

I detriti dell’F-35B dispersi nella Carolina del Sud il 17 settembre sono stati ritrovati lunedì nella contea di Williamsburg, nella Carolina del Sud, a circa due ore a nord-est della base congiunta Charleston, dopo più di una giornata di frenetiche ricerche da parte dei militari. All’origine dell’incidente è stato attribuito un “contrattempo” non ancora specificato. Il pilota è fuggito illeso.

“L’incidente è attualmente oggetto di indagine e non siamo in grado di fornire ulteriori dettagli per preservare l’integrità del processo investigativo”, ha affermato lunedì il Corpo dei Marines in una nota. I Marines hanno ordinato una pausa globale di due giorni in tutte le operazioni aeree, con l’F-35B errante che è diventato il terzo grave incidente aereo subito dal ramo militare in meno di due mesi.

Le unità aeree discuteranno “i fondamenti delle operazioni di volo sicure, della sicurezza a terra, della manutenzione e delle procedure di volo e del mantenimento della prontezza al combattimento”, ha affermato il Corpo dei Marines.

Quanti F-35 sono andati perduti?

Da quando è stato introdotto in servizio presso i Marines (2015), la US Air Force (2016) e la US Navy (2019) e ha cominciato ad essere esportato verso clienti stranieri (a partire da Israele nel 2018), l’F-35 ha guadagnato una reputazione poco invidiabile di jet costoso, difettoso e soggetto a incidenti, con l’F-35B che è caduto sulla Carolina del Sud la scorsa settimana essendo almeno l’undicesimo Lightning II perso dal 2018. Il 28 settembre 2018, un marine

statunitense L’F-35B del Corpo si è schiantato durante un volo vicino alla stazione aerea del Corpo dei Marines Beaufort nella Carolina del Sud, a causa di un tubo del carburante difettoso. Il pilota ne è uscito illeso.

Il 9 aprile 2019, un F-35A della forza di autodifesa giapponese è precipitato al largo di Honshu, in Giappone. Il pilota è stato ucciso dopo aver perso l’orientamento e aver subito uno “speciale disorientamento” durante il volo sull’oceano.

Il 19 maggio 2020, un F-35A dell’aeronautica americana del 58th Fighter Squadron si è schiantato durante un atterraggio alla base aeronautica di Eglin, nella Florida occidentale. Sono stati accusati di un errore del pilota (tentativo di atterrare a velocità eccessiva) e di un difetto meccanico legato a un problema tecnico del controllo di volo che ha lasciato la coda dell’aereo insensibile. Il pilota è sopravvissuto.

Il 29 settembre 2020, un F-35B del Corpo dei Marines degli Stati Uniti è andato perso nella contea di Imperial, in California, dopo essere entrato in collisione con una petroliera KC-130 durante il rifornimento di carburante a metà volo. L’equipaggio della petroliera è riuscito ad abbattere il proprio aereo per un atterraggio duro. Il pilota dell’F-35 è stato espulso con successo.

Il 17 novembre 2021, un F-35B della Royal Air Force britannica si è tuffato nel Mar Mediterraneo dopo che il suo pilota è stato espulso durante le operazioni di routine. Alla fine l’incidente è stato attribuito a una copertura protettiva che si è incastrata nella presa del motore dell’aereo.

Il 4 gennaio 2022, un F-35A dell’aeronautica sudcoreana affetto da problemi con l’avionica di bordo ha effettuato un atterraggio di emergenza sulla pancia. Gli investigatori hanno attribuito la colpa a un uccello che ha colpito il carrello di atterraggio dell’aereo da guerra durante il volo. Il pilota ne è uscito illeso.

Il 24 gennaio 2022, un F-35C della Marina statunitense si è tuffato nel Mar Cinese Meridionale dopo aver effettuato un duro atterraggio sulla super portaerei USS Carl Vinson. Il pilota e sei marinai sul ponte della portaerei sono rimasti feriti. Un’indagine della Marina ha attribuito l’incidente a un errore del pilota.

Il 19 ottobre 2022, un altro F-35, questo dell’aeronautica americana, si è schiantato presso la base aeronautica di Hill nello Utah durante una missione di addestramento. Il pilota è stato espulso in sicurezza. Successivamente è stato stabilito che l’aria turbolenta in qualche modo confondeva l’avionica di bordo del jet al punto che l’aereo diventava incontrollabile.

Il 1° dicembre 2022, un F-35B del Corpo dei Marines è crollato su una base militare in Giappone dopo aver subito un guasto al carrello di atterraggio durante l’addestramento. Nessuno è rimasto ferito.

Infine, il 15 dicembre 2022, un F-35B della Marina statunitense si è schiantato mentre tentava di eseguire un atterraggio verticale presso la base di riserva congiunta della Naval Air Station Fort Worth in Texas durante i test dei sistemi del jet. È stato accusato un problema di “risonanza armonica” relativo al motore Pratt & Whitney F135 del jet, con il Pentagono che ha bloccato ulteriori consegne di F-35 da parte della Lockheed fino alla conclusione di un’indagine.

Cosa c’è che non va nell’F-35?



Quasi 17 anni dopo il primo volo dell’F-35 e otto anni dopo la sua adozione in servizio, l’F-35 continua a mantenere un elenco preoccupantemente lungo di bug tecnici che interessano sia l’hardware che il software. L’aereo, che ha un prezzo totale astronomico stimato per l’acquisto e il mantenimento di oltre 1,7 trilioni di dollari e un costo per aereo di 70-90 milioni di dollari, ha dovuto affrontare anni di dure critiche da parte dei funzionari statunitensi, incluso a un certo punto l’ex presidente Donald Trump. che ha detto che i costi del jet erano andati “fuori controllo”.

Nella sua essenza, l’F-35 è il prodotto di un’idea metastatizzata al Pentagono dopo la fine della Guerra Fredda, che prevedeva una piattaforma da caccia all-in-one che potesse essere utilizzata da ogni ramo dell’esercito, dotata di attacchi verticali capacità di decollo e atterraggio e di svolgere un’ampia gamma di missioni utilizzando una varietà di armi di bordo. Il jet tuttofare avrebbe dovuto sostituire quasi tutti gli aerei da caccia, da attacco e da attacco al suolo americani di quarta generazione, tra cui l’F-16 Falcon, l’F/A-18 Hornet e il Super Hornet, l’AV-8B Harrier. II e altri.

Il jet è dotato di un solo motore di bordo – il già citato Pratt & Whitney F135, con problemi legati al motore non solo regolarmente indicati dagli osservatori come il “principale fattore” dei problemi dell’F-35 nel rimanere “capace di missione”, ma anche nel farcela un’operazione sul territorio nemico o sul mare è rischiosa, perché se qualcosa va storto, l’aereo non ha un motore di riserva con cui tornare a casa.

Durante tutto il suo ciclo di produzione, l’F-35 Lightning II ha sofferto una lista vertiginosa e apparentemente infinita di problemi tecnici, dai seggiolini eiettabili che spezzavano il collo ai problemi, ironia della sorte, durante il funzionamento in condizioni meteorologiche tempestose.

Nel suo rapporto del 2023, il Government Accountability Office del Congresso ha rivelato che il programma F-35 “continua a subire ritardi nella pianificazione, crescita dei costi e consegne in ritardo”, con costi di approvvigionamento che aumentano di 13,4 miliardi di dollari dal 2019 e modernizzazione in ritardo sulla pianificazione e oltre il budget.

“A partire dal gennaio 2023, delle 821 carenze aperte, l’ufficio del programma ha classificato cinque di queste come categoria 1 [ovvero problemi critici che potrebbero mettere a repentaglio la sicurezza e la protezione del volo], e 816 come categoria 2, [ovvero quelli che potrebbero impedire o limitare la missione successo].”

In totale, tra dicembre 2006 e 2023, il GAO ha segnalato ben 277 carenze di categoria 1 e 2.467 di categoria 2 dell’aereo, tra cui problemi gravi come la sovrapressurizzazione della cabina, problemi con i sistemi di visione notturna dei jet, bug del software, radar problemi, corrosione, sedili eiettabili che potrebbero spezzare il collo dei piloti, ecc.

La colpa è della cultura della generosità?

L’incidente di domenica nella Carolina del Sud è l’ultima brutta notizia relativa all’F-35 per Lockheed Martin. A giugno, è stato riferito che il Pentagono aveva interrotto la consegna di ulteriori F-35 aggiornati fino a quando i principali problemi relativi al nuovo hardware Technology Refresh 3 (TR-3) e al software relativo alle armi non fossero stati risolti. Il direttore del programma F-35 del Dipartimento della Difesa, Mike Schmidt, ha dichiarato al Congresso a marzo che la valutazione del rischio relativa all’aggiornamento hardware del TR-3 non sarebbe stata completata fino all’aprile 2024.

Nonostante i ritardi e la serie di problemi tecnici, il gigante degli armamenti ha continuato ad accumulare generosi contratti relativi all’approvvigionamento e alla produzione dell’F-35. Ad esempio, a luglio, la Marina degli Stati Uniti ha ordinato un pacchetto di attrezzature da 490 milioni di dollari alla Lockheed “per procurarsi vari kit di modifica dei materiali, attrezzature speciali per test/attrezzature, nonché… ingegneria del prodotto” per aerei già consegnati, ma difettosi. Ad agosto, Lockheed ha ricevuto un altro contratto di “incentivo a prezzo fisso (obiettivo aziendale) non definito” da 606 milioni di dollari per materiali, parti, componenti e sforzi a sostegno del mantenimento della puntualità della produzione e della consegna di 173 Lotti 19 F- 35 aerei Joint Strike Fighter per clienti Foreign Military Sales (FMS) e partecipanti non del Dipartimento della Difesa statunitense (DOD).

I termini dei contratti sembrano essere il colpevole dell’impennata dei costi dell’F-35 (e dell’impennata dei profitti della Lockheed, nonostante la consegna di prodotti difettosi), con i cosiddetti contratti “cost-plus” e “non definiti” che di fatto fanno sì che qualsiasi superamento sia a carico dell’acquirente. problema – vale a dire quello dei contribuenti statunitensi e dei cittadini di qualsiasi paese abbastanza sfortunato da stipulare contratti per gli aerei della Lockheed.

E i concorrenti americani?

La parte peggiore della travagliata storia dell’F-35 sembra essere che l’F-35 è già diventato “obsoleto”, nel senso che molti dei concorrenti degli Stati Uniti e della NATO hanno ottenuto la capacità di sconfiggerli, con Russia e Cina che hanno acquisito capacità di tracciare e prendere di mira i jet risalenti alla metà-fine degli anni 2010. Ad aprile, l’Iran ha annunciato che i suoi ingegneri avevano creato tecnologie radar avanzate non solo per rilevare gli F-35, ma anche per identificare la firma radar dei singoli aerei F-35, consentendo alla Repubblica islamica di pianificare di conseguenza le operazioni difensive.