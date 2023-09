Fenomeno Cosplay, perché è tanto amato dai ragazzi. Ne parliamo con Adelia Lucattini. Intervista di Marialuisa Roscino

(AGENPARL) – dom 24 settembre 2023 *Di Marialuisa Roscino*

*Dott.ssa Lucattini, dal punto di vista psicoanalitico come viene valutato

il fenomeno del cosplay, ovvero l’arte di travestirsi da protagonisti del

mondo fantasy, film, serie tv, fumetti come “anime o “manga, e videogiochi?*

Travestirsi e giocare a essere qualcun altro ha origini antiche. Il cosplay

è un mezzo attraverso il travestimento e un modo grazie all’identificazione

con il personaggio che s’incarna, per esprimere liberamente emozioni (è

catartico) e rappresentare, attraverso il corpo, pensieri e vissuti

inconsci. Come avviene anche nella recitazione teatrale, permette di

giocare creativamente con la propria identità e aiuta a definirla.

Per molti rappresenta un modo per affrontare sotto mentite spoglie, alcuni

aspetti negativi o tristi della propria vita e per condividerli con gli

amici con cui hanno in comune la stessa passione. In tutti, favorisce

un’appartenenza, ad un gruppo e a qualcosa di più grande, durevole, stabile

e organizzato. È un luogo interno ed esterno, uno spazio transizionale, in

cui presentificare i ricordi, fare vivere i propri sogni, scoprire le

attitudini personali e rivitalizzare i desideri.

*Tutti gli anni si svolgono manifestazioni come il Romics, Festival

Internazionale del fumetto e Lucca Comics, dove sono numerosissimi i

ragazzi a mascherarsi per parteciparvi. Secondo Lei, quali sono le regioni

di questa grande partecipazione ed entusiasmo da parte dei ragazzi?*

Innanzitutto, perché è una festa, in cui si respira un clima serio e

giocoso al tempo stesso. Ci si mostra, si appare, si è protagonisti. Si

compete per il miglior costume, si ammirano quelli degli altri, si possono

ascoltare autori e disegnatori, attori e registi. C’è buona musica da

ascoltare in compagnia. Divertimento e cultura: il piacere della festa, si

accompagna ad una stimolante offerta culturale e alla competizione tipica

dei “contest”, necessari per i giovani, poiché sono desiderosi di farsi

notare ed emergere.

In Italia, il riscontro di pubblico nasce da una proposta rivisitata

secondo le esigenze contemporanee in un terreno culturalmente preparato.

Infatti, s’inseriscono in una lunga tradizione che parte dall’antica Roma

con le sue feste, tra cui i “baccanali” (la festa di Bacco) a marzo e gli

“Augustalia” a ottobre.

Nella Firenze, rinascimentale di Lorenzo de’ Medici sono stati celebrati i

Giochi Carnascialeschi, con trionfi, carri, mascherate e canti. A quel

periodo risale l’inizio dei carri allegorici e dei travestimenti di

carnevale come oggi li conosciamo.

La “Festa di Ognissanti” che si festeggia il 2 novembre a partire dalla

notte che la precede, naturalmente confluita in “Halloween” (*All Hallows’

Eve*, la “vigilia di tutti i Santi”) della tradizione anglosassone.

Inoltre, le numerose Giostre e i Palii con personaggi in costume e disfide,

ad Arezzo, Pistoia, Foligno, Ferrara, Asti, Legano, Fucecchio, solo per

citarne alcune, fanno parte del patrimonio folcloristico condiviso.

*Il cosplayer può essere una strada per aiutare i ragazzi a sentirsi meglio

e a definire la propria identità?*

È indubbio che il cosplay offra benefici psicologici a chi lo pratica.

Tuttavia, come ogni attività, in alcuni adolescenti e giovani più fragili,

può essere estremizzato e divenire un’ossessione che non permette di uscire

dal personaggio. È noto che l’adolescenza è periodo di sviluppo e crescita

psicofisica in cui prorompono le emozioni, la creatività acquista una sua

vitale autonomia e la costruzione dell’identità è un processo centrale. Il

cosplay permette di giocare con le sfaccettature della propria identità:

esplorandola, confrontandola con altri e conoscendola meglio.

Numerosi studi ne hanno evidenziato gli aspetti positivi, il cosplay attiva

un processo di “negoziazione delle identità” tra la propria identità e

quella dei personaggi che i cosplayers scelgono di rappresentare. Inoltre,

offre la possibilità di mettere alla prova capacità intellettuali,

relazionali e fisiche in un contesto sociale ordinato e con regole ben

definite. Oltre a ciò, la produzione creativa mentale (imparare delle

“parti”) associata alla componente artigianale (confezionare i propri

abiti) ha una funzione positiva la modulazione di affetti ed emozioni e

sull’autoregolazione del Sé.

*E invece può aiutare anche timidi e insicuri?*

Certamente, tanti ragazzi, più timidi o chiusi, col tempo si rassicurano e

col tempo riescono ad uscire fuori dal loro bozzolo, librandosi nel

caleidoscopico modo delle emozioni. Indossare un costume e giocare in un

ruolo che si è scelto, aiuta a superare l’insicurezza, poiché permette di

attingere a una sorgente vitale interna che talvolta non si sapeva di avere

e a provare fiducia nelle proprie possibilità. Inoltre, frequentando questo

ambiente, trovano la forza di uscire dal guscio protettivo della propria

casa o stretta cerchia di amici, allargano la rete sociale e stringono

nuove relazioni. Condividere la stessa passione, accomuna e avvicina, fa

sentire di essere parte di un gruppo vivace, che attraverso un serissimo

“gioco delle parti”, allontana tristezza e solitudine, regalando attimi di

intensa felicità.

*È un fenomeno che non conosce età e che interessa generazioni diverse.

Sicuramente gli adolescenti sono quelli più prevalenti. Ma nel caso di

bambini piccoli e di adulti, cosa si può dire al riguardo? È solo un gioco

o c’è altro?*

Il termine “cosplay” nasce delle parole inglesi *costume *(“costume”) e *play

*(“gioco” o “interpretazione”), è stato coniato nel 1984 il reporter

giapponese Takahashi Nobuyuki per descrivere i giovani mascherati da

protagonisti di serie di fumetti e fantascienza che aveva visto a Los

Angeles in occasione della *WorldCon.* Indossare un costume, comporta il

vestirsi fisicamente e mentalmente come un personaggio ideale, scelto tra

tanti, rappresentare la personalità che ha nell’opera di finzione da cui è

tratto e incarnarne lati del carattere che aspetti di sè. I genitori

possono stare tranquilli, per i bambini è una festa e un bel gioco che

sperano di fare non solo ad Halloween e durante il Carnevale! Anche a

scuola, fin dalla materna, i bambini recitano e costruiscono i loro vestiti

insieme ai genitori e alle insegnanti.

È su questa scia che bambini, adolescenti e adulti partecipano alle “serate

a tema” durante i fine settimana, i balli in costume, a toga-party,

pigiama-party, jurassic-party, etc. Il cosplay è sì una sperimentazione ma

anche un punto di arrivo, poiché il personaggio e il costume non sono

imposti dall’esterno, sono una scelta libera. All’inizio disegnano e

costruiscono i propri costumi con l’aiuto dei genitori, per poi

confezionarli da soli, con un amico o un’amica.

*Chi sceglie un personaggio, al di là dell’aspetto estetico, lo fa anche

perché incarna particolari caratteristiche che si cercano nella vita di

tutti i giorni?*

Alcuni adolescenti che non riescono a esprimere alcune loro emozioni,

perché sentite come socialmente o culturalmente non accettabili, poiché

rientrano nella loro educazione familiare o sono lontane dalle esperienze

della vita quotidiana, trovano nel cosplay un modo per viverle. Non si è

mai così sinceri come quando gli altri credono che si stia recitando. Il

costume è una protezione, un involucro, un contenimento anche per emozioni

negative che sono spesso difficili da manifestare. Il cosplay offre la

possibilità di impersonare numerosi tratti di un personaggio immaginario:

audacia, coraggio, aggressività, ostilità, ostentazione, passione,

seduzione, in un contesto che permette la trasgressione sotto forma di

gioco e di metafora. Le emozioni drammatizzate, recitate, divengono

accettabili, questo consente ai giovani di sentirsi riconosciuti e

autorizzati ad esprimere quello che sentono, buono o cattivo che sia,

poiché nessuno può farsi male. Aumenta la confidenza col corpo e

contribuisce ad ampliare l’alfabetizzazione affettiva e la gamma

emozionale, rende più sicuri e fiduciosi in se stessi.

* Che consigli si possono dare ai genitori che hanno figli “cosplayer” e

che non riescono ad accettare questa passione?*

Sapere che il Cosplay è una naturale evoluzione delle recite scolastiche e

dei costumi di carnevale, reinterpretati alla luce di personaggi

contemporanei più adatti all’età che crescono;

Se non si comprendono o apprezzano i tipi di costume, chiedere ai figli,

informarsi anche attraverso di loro, è un modo per essere vicini e sentirsi

sempre meno estranei;

Considerare che è un gioco, anche gli adolescenti e gli adulti hanno

bisogno di giocare, sebbene in modo diverso rispetto ai bambini, il Cosplay

è un gioco sano che fa sentire vivi, aiuta conoscersi meglio e non fa male;

Conoscere i personaggi amati e impersonati dai figli, dicono molto di loro,

è uno dei modi possibili per comprenderli meglio, per capire i loro

desideri, le aspirazioni e anche le loro paure “nascoste”;

Offrire a figli di aiutarli nella confezione dei costumi, “fare insieme”

permette di stare insieme in modo creativo, di sintonizzarsi e di

divertirsi;

Prestare, tuttavia, attenzione se il Cosplay diventa un’ossessione o se i

figli restano nel personaggio, in quanto ciò può essere invece il primo

segnale di un disagio psicologico, che può essere affrontato consultando

uno psicoanalista.