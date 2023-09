Biden ha promesso missili “ATACMS” a lungo raggio a Zelenskyj durante l’incontro alla Casa Bianca

(AGENPARL) - ROMA, 24 Settembre 2023 - Secondo quanto riferito, il presidente Joe Biden ha detto a Volodymyr Zelensky durante un incontro alla Casa Bianca questa settimana che gli Stati Uniti invieranno missili ATACMS a lungo raggio all’Ucraina, tra crescenti domande sul continuo finanziamento della guerra.

Oltre al pacchetto di aiuti militari da 325 milioni di dollari , Biden si sarebbe impegnato giovedì, durante un incontro con Zelenskyj, a fornire al paese dilaniato dalla guerra missili ATACMS. I missili a lungo raggio, che possono colpire obiettivi fino a 190 miglia di distanza, rappresenterebbero un miglioramento significativo per le forze ucraine, che attualmente dispongono solo di missili in grado di colpire ad una distanza di circa 150 miglia.

Kiev ha esercitato a lungo pressioni su Washington affinché il Pentagono fornisse l’ATACMS, tuttavia, l’amministrazione Biden ha esitato in precedenza a fare questa mossa per paura di un’escalation della guerra con la Russia. Secondo un rapporto del Wall Street Journal che cita funzionari americani, gli ucraini hanno assicurato che non useranno i missili a lungo raggio per colpire il territorio russo.

Secondo quanto riferito, il Dipartimento della Difesa era anche preoccupato che la fornitura di ATACMS a Kiev potesse ridurre pericolosamente le forniture statunitensi di missili, mettendo potenzialmente le forze armate in una posizione di svantaggio nel caso scoppiasse un altro conflitto in Asia o in Medio Oriente.

Tuttavia, secondo il rapporto, tali preoccupazioni sono state dissipate dalla decisione dell’amministrazione Biden di consentire l’invio di munizioni a grappolo in Ucraina, ampliando così l’ATACMS disponibile da inviare al paese dato che alcuni sono dotati di dispositivi a grappolo. Questo tipo di arma, che esplode a mezz’aria per piovere su una vasta area, è stata bandita da oltre 100 paesi a causa dell’alto tasso di fallimento e della propensione a esplodere in un secondo momento, mettendo a rischio i civili.

Finora, la Casa Bianca e il Pentagono non hanno confermato le notizie secondo cui Biden prometteva missili Zelensky ATACMS. Inoltre, non è chiaro dai rapporti quando gli Stati Uniti inizierebbero a fornire i missili, se confermati.

Il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan ha affermato che l’amministrazione “non toglierà la questione dal tavolo in futuro”, aggiungendo che il presidente Biden “parla costantemente sia ai suoi militari che alle sue controparti in Europa e agli stessi ucraini, su ciò che è necessario sul campo di battaglia in ogni fase della guerra”.

Sullivan ha aggiunto che la Casa Bianca “garantirà che siamo in grado di provvedere alle nostre esigenze di deterrenza e difesa differite”.

Le notizie arrivano in un momento in cui cresce la sensazione che la tanto attesa controffensiva ucraina contro i russi probabilmente non riuscirà a sfondare prima che le condizioni invernali rendano difficile il movimento delle truppe e delle armi pesanti. Anche il presidente Zelenskyj ha ammesso questa settimana che “ nessuno sa ” se quest’anno ci sarà un passo avanti significativo contro le linee russe fortemente radicate, anche se ha affermato di ritenere che l’Ucraina “avrà più successo” l’anno prossimo.

Tuttavia, resta da vedere per quanto tempo ancora l’Occidente continuerà a sovvenzionare lo sforzo bellico di Kiev, con Varsavia che questa settimana ha annunciato che la Polonia non fornirà più armi all’Ucraina in un contesto di crescenti tensioni commerciali dopo che l’UE ha revocato il divieto sulle importazioni di grano ucraino. , e Polonia, Slovacchia e Ungheria annunciano che attueranno i propri divieti per proteggere i propri mercati nazionali.

C’è anche una crescente opposizione a maggiori finanziamenti per la guerra per procura a Washington, con quasi due dozzine di legislatori repubblicani, guidati dal senatore JD Vance (R-OH) e dal deputato Chip Roy (R-TX), che giovedì hanno annunciato la loro intenzione di votare contro più soldi per l’Ucraina. L’amministrazione Biden sta attualmente chiedendo al Congresso di fornire ulteriori 24 miliardi di dollari in aiuti al Paese, oltre ai 113 miliardi di dollari approvati dai legislatori lo scorso anno.