(AGENPARL) – dom 24 settembre 2023 Incontri con registi e attori, documentari e titoli in lingua originale

Al cinema “Nido dell’Aquila” di Todi non solo film

Dopo quello su Patrizia Cavalli, lunedì il docu “Misteriosamente inventato” su Nino Corio

A Todi è ripresa da un paio di settimane la stagione del cinema “Nido dell’Aquila”, in pratica in piena continuità con quella dell’arena estiva alla terrazza inferiore dello stesso ex monastero delle Lucrezie.