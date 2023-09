(AGENPARL) – sab 23 settembre 2023 SUPERBONUS, M5S: DA MELONI SOLO MENZOGNE, È DISPERATA

Roma, 23 sett. – “Oggi Giorgia Meloni ha sfoderato tutto il suo repertorio di bugie e falsità mettendo in piedi un vero e proprio show resosi necessario per cercare di oscurare un anno di fallimenti su tutti i piani. I 140 miliardi che secondo lei sarebbero stati sottratti alla sanità per restaurare i castelli con il Superbonus sono una cifra totalmente campata in aria. La spesa per i castelli di cui parla Meloni copre lo 0,001% del totale investimenti. Parliamo di poco più di 800.000 euro. È con questa cifra che vorrebbe coprire i buchi sulla sanità? Ma poi a dirlo è proprio lei che con la sua prima legge di bilancio ha portato gli investimenti in sanità al 6.2% rispetto all’oltre 7% del governo Conte. Siamo davanti a una persona disperata capace di aggrapparsi solo alle sue menzogne”.

Così il capogruppo M5S alla Camera Francesco Silvestri

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle