(AGENPARL) – sab 23 settembre 2023 FDI. MORGANTE: PER NOI NATALITA’ E FAMIGLIA SONO PRIORITA’ ASSOLUTE

“Ringrazio il presidente Giorgia Meloni per aver riportato, in questo primo anno di governo – il primo nella storia della nostra Repubblica guidato da una donna – la famiglia al centro dell’agenda politica. Il nostro governo ha fatto della natalità e della famiglia una priorità assoluta. Lo abbiamo fatto perché vogliamo che l’Italia torni ad avere un futuro. Vogliamo difendere la famiglia, la vogliamo rilanciare, con strumenti normativi e creando un nuovo clima culturale che riaffermi la bellezza delle genitorialità. Vogliamo restituire agli italiani una Nazione che creda nell’alto valore sociale della maternità, che la maternità non è in vendita, che l’utero non si affitta, che i bambini non si scelgono, ordinano e acquistano su un catalogo e che gli anziani sono il cuore della nostra società e rappresentano un patrimonio di valori”. Così Maddalena Morgante, deputato di Fratelli d’Italia e responsabile nazionale del partito del dipartimento famiglia e valori non negoziabili, intervenendo a Monastier, in provincia di Treviso, all’evento “L’Italia Vincente” organizzato dal partito.

