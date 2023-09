(AGENPARL) – gio 21 settembre 2023 GIUSTIZIA. URZI’-VARCHI (FDI): PORTIAMO IN AULA DECRETO IN CLLIMA DI COLLABORAZIONE

“Il decreto Gìustizia è stato licenziato nei tempi previsti dalle commissioni con il mandato ai relatori e ora può approdare in Aula. In un clima di collaborazione siamo riusciti a portare a termine i lavori. Si tratta di un passaggio importante perché questo governo e questa legislatura devono fare passi avanti importanti nel senso dell’ammodernamento di tutto il comparto. Questo è solo il primo di una serie di provvedimenti che renderanno la Giustizia più veloce, più giusta e più equa per tutti i cittadini”. Lo dichiarano Alessandro Urzì e Carolina Varchi, rispettivamente capigruppo di Fratelli d’Italia nelle commissioni Affari Costituzionali e Giustizia alla Camera.

