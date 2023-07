Le Nazioni Unite avvertono di un’accresciuta tensione nel Mar Nero dopo il ritiro della Russia dall’accordo sul grano

(AGENPARL) - ROMA, 22 Luglio 2023 - La nuova ondata di attacchi ai porti ucraini rischia di avere impatti di vasta portata sulla sicurezza alimentare globale, afferma il capo degli affari politici delle Nazioni Unite.

Le Nazioni Unite hanno avvertito venerdì che il ritiro della Russia dall’accordo sul grano del Mar Nero, insieme al suo bombardamento di porti cruciali, aggraverà la crisi.

“Ora abbiamo assistito a un ulteriore colpo alla sicurezza alimentare globale, poiché la Russia, per il quarto giorno consecutivo, ha colpito i porti ucraini del Mar Nero a Odessa, Chornomorsk e Mykolaiv con missili e droni, distruggendo infrastrutture portuali critiche, strutture e rifornimenti di grano”, ha detto al Consiglio di sicurezza il capo degli affari politici delle Nazioni Unite, Rosemary DiCarlo.

DiCarlo ha condannato fermamente gli attacchi e ha esortato la Russia a fermarli immediatamente.

“La nuova ondata di attacchi ai porti ucraini rischia di avere impatti di vasta portata sulla sicurezza alimentare globale, in particolare nei paesi in via di sviluppo”, ha avvertito.

“Le minacce riguardanti il ​​potenziale targeting di navi civili che navigano nelle acque del Mar Nero sono inaccettabili”, ha aggiunto.

Il capo degli aiuti delle Nazioni Unite Martin Griffiths ha descritto la risoluzione dell’accordo sul grano da parte della Russia come “immensamente deludente”.

“Ma per molti di quei 362 milioni di persone, non è una questione di tristezza o delusione: è una questione di minaccia per il loro futuro e per il futuro dei loro figli e delle loro famiglie”, ha detto. “Non sono tristi, sono arrabbiati. Sono preoccupati, sono preoccupati. Alcuni patiranno la fame, altri moriranno di fame, molti potrebbero morire a causa di queste decisioni”.

Griffiths ha implorato il Consiglio di sicurezza di contribuire a compiere ogni sforzo per ripristinare l’accordo sul grano.

L’accordo è stato firmato a Istanbul nel luglio dello scorso anno da Russia, Ucraina, Turchia e Nazioni Unite, creando un corridoio sicuro attraverso il Mar Nero per le esportazioni da tre porti ucraini interrotti dall’inizio della guerra nel febbraio 2022.

Ha contribuito a frenare la spirale dei prezzi e ad alleviare una crisi alimentare globale ripristinando il flusso di grano, olio di girasole, fertilizzanti e altri prodotti dall’Ucraina, uno dei maggiori esportatori di cereali al mondo.

Questa settimana Mosca ha rifiutato di estendere l’accordo oltre il 17 luglio, affermando che le parti relative alle sue richieste “non sono state attuate finora”, riferendosi alla rimozione degli ostacoli alle proprie esportazioni di fertilizzanti, inclusa l’inclusione della Banca agricola russa di proprietà statale nel sistema di pagamento internazionale SWIFT.