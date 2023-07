PCI – Comunicato stampa. Festa a Massarosa – domenica 23 luglio comizio di chiusura

(AGENPARL) – ven 21 luglio 2023 DOMENICA 23 LUGLIO COMIZIO DI CHIUSURA DELLA FESTA A MASSAROSA. INTERVERRÀ IL SEGRETARIO REGIONALE DEL PCI MARCO BARZANTI

Domenica 23 luglio ultimo giorno della Festa provinciale del PCI a Massarosa-Montramito. “La Rinascita del PCI” è il titolo della festa che si richiama al progetto in atto e non più rinviabile della ricostruzione del PCI, progetto necessario per riproporre la questione comunista nel dibattito sociale data la dissoluzione delle forze cosiddette della sinistra. La Festa provinciale del PCI è iniziata il 14 luglio, ha visto una straordinaria partecipazione della popolazione e grande interesse nel progetto partito dal 2016 di ricostruzione del PCI. Domenica alle ore 20:00, per la conclusione della Festa, interverrà il Segretario Regionale del PCI Marco Barzanti.