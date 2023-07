(AGENPARL) - ROMA, 21 Luglio 2023 - – Secondo Sergey Naryshkin, la Russia vede “che ci sono piani, in relazione a questo, per aumentare in modo significativo il personale della brigata di tutte le armi lituano-polacco-ucraina, che opera sotto gli auspici di questo cosiddetto Triangolo di Lublino”.

La Polonia potrebbe prendere il controllo delle parti occidentali dell’Ucraina dispiegando lì le sue truppe, ha detto il direttore dei servizi segreti esteri russi Sergey Naryshkin in una riunione che il presidente russo Vladimir Putin ha tenuto con i membri permanenti del Consiglio di sicurezza.

Naryshkin ha detto che il Foreign Intelligence Service ha ottenuto informazioni che suggeriscono che l’Occidente sta iniziando a rendersi conto che “la sconfitta dell’Ucraina è solo una questione di tempo”.

“Dato ciò, la leadership polacca è sempre più determinata a imporre il proprio controllo nei territori occidentali dell’Ucraina, nelle sue regioni occidentali, dispiegando lì le sue truppe”, ha detto il funzionario. “Un’opzione pianificata è quella di formalizzare questo passaggio come l’adempimento degli obblighi alleati come parte dell’iniziativa di sicurezza polacco-lituana-ucraina – il cosiddetto Triangolo di Lublino”.

“Ci sembra che questi piani piuttosto pericolosi della leadership polacca debbano essere attentamente monitorati”, ha detto Naryshkin.

Lo riferisce l’agenzia Tass.