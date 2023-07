COMUNICATO STAMPA DI DEMOCRAZIA LIBERALE

(AGENPARL) – ven 21 luglio 2023 MASSIMO SAVOIA NUOVO COORDINATORE DI DEMOCRAZIA LIBERALE

PER LA REGIONE MOLISE

Il Segretario Nazionale di Democrazia Liberale on. Avv. Fabio Gava, d’intesa col

Presidente Nazionale on. avv. Enzo Palumbo, e su proposta del Vice Segretario Nazionale

Avv. Alberto Marchetti e del Vice Presidente Nazionale Arnaldo Gadola, ha nominato

Massimo Savoia quale nuovo Coordinatore per la Regione Molise.

Il nuovo coordinatore regionale molisano ha dichiarato di aderire con entusiasmo al

progetto di Democrazia Liberale per costruire un’offerta politica caratterizzata da un forte e

chiaro riferimento ai valori classici del liberalismo, impegnandosi a contribuire alla crescita

del partito sul territorio molisano, che, fin dagli albori delle Repubblica, ha sempre dato alla

luce grandi esponenti della cultura e della politica liberale, a partire dal capostipite on. avv.

Francesco Colitto, già Sottosegretario di Stato nel V° Governo de Gasperi, Deputato

dell’Assemblea Costituente e poi alla Camera nelle prime tre legislature repubblicane.

Massimo Savoia, nel ringraziare i vertici di Democrazia Liberale per la fiducia

accordatagli, ha affermato di voler immediatamente iniziare sul territorio un percorso di

coinvolgimento politico rivolto a tutti coloro che, insoddisfatti degli attuali partiti politici, si

renderanno disponibili per costruire una presenza liberale significativa nell’interesse della

regione e dell’Italia, una e indivisibile, come recita l’art. 5 della Costituzione, e quindi

contrastando il disegno di dividere l’Italia col progetto leghista dell’autonomia regionale

differenziata, che finirebbe per penalizzare le regioni centrali e meridionali del Paese, e in

particolare il Molise, che è la più piccola delle regioni italiane a Statuto ordinario.

“ DEMOCRAZIA LIBERALE”

www.democrazialiberale.org