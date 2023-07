(AGENPARL) – gio 20 luglio 2023 COMUNICATO STAMPA

Imprese familiari: da LIUC – Università Cattaneo e Banca Sella uno

studio sulla creazione di valore e sul contributo delle nuove generazioni

Analizzate e raccolte in un volume 15 storie imprenditoriali,

dal Piemonte alla Campania, che fanno scuola

Identificati cinque diversi profili del giovane imprenditore: dal revolutioner

all’orchestrator, dal venturer al renewer, fino all’improver

Le nuove generazioni in azienda possono essere l’elemento chiave per la

creazione di valore, contribuendo al rinnovamento e al successo dell’impresa

di famiglia grazie all’innovazione di processo e di prodotto, allo sviluppo di un

nuovo piano strategico e alla trasformazione del modello di business.

Restano altrettanto rilevanti anche altri aspetti come digitalizzazione,

managerializzazione e internazionalizzazione, nonché l’adozione di strategie

orientate alla sostenibilità e alla responsabilità sociale.

E’ quanto emerge dal volume “Imprese familiari e creazione di valore – Il

contributo delle nuove generazioni”, curato da Valentina Lazzarotti e

Salvatore Sciascia, co–direttori di FABULA (il Family Business Lab della

LIUC – Università Cattaneo), e realizzato in collaborazione con Banca

Sella.

Il libro è l’ultimo della collana Università Cattaneo Libri, edita da Guerini Next,

ed è stato presentato ieri durante un incontro in Università, alla presenza di

alcune delle imprese protagoniste dello studio.

Il libro, che contiene la prefazione di Maurizio Sella, Presidente del gruppo

Sella, e postfazione di Federico Visconti, Rettore LIUC Università Cattaneo,

analizza le dinamiche di 15 casi imprenditoriali nei quali le nuove

generazioni hanno partecipato concretamente al cambiamento e

all’affermazione dell’azienda di famiglia, oltre a riassumere la letteratura

scientifica sul tema.

Per ogni azienda, vengono illustrati i driver che hanno contribuito a

determinare l’imprenditorialità del giovane leader, distinguendoli in fattori

individuali, familiari, aziendali e di contesto. Inoltre, si presentano le

diverse forme di imprenditorialità sviluppate dalle nuove generazioni

(innovazione, rinnovamento e venturing) e gli effetti virtuosi di tale processo.

Un testo che ha l’ambizione di coniugare il rigore della ricerca accademica

con la pragmaticità dell’impostazione tramite i casi. Una miniera di spunti e

consigli pratici per coloro che abbiano voglia di imprimere una

trasformazione positiva alla realtà che sono chiamati a guidare.

L’analisi dei casi ha portato all’identificazione di cinque profili diversi di

giovane imprenditore: il revolutioner (apporta cambiamenti radicali con

impatti significativi soprattutto in termini di innovazione), l’orchestrator (un

vero «direttore d’orchestra», capace di gestire un’elevata complessità e di

sviluppare tutte e tre le forme di imprenditorialità), il venturer (sempre alla

ricerca di nuove sfide, anche in nuovi business), il renewer (riorganizza

l’azienda e la managerializza), l’improver (valorizza la tradizione, migliorando

le caratteristiche del business).

I casi spaziano sia in termini di settori che a livello geografico. Ci sono le

piemontesi BasicNet (conosciuta per i marchi Robe di Kappa, Superga e K-

Way), Cantine Volpi, Ellena (meccanica di precisione), GDL (impianti

idraulici) e Sabelt (componenti per autoveicoli).

Dalla Lombardia: Editoriale Domus (conosciuta per i marchi Quattroruote,

Domus e Il Cucchiaio d’Argento), Fratelli Pisa – Pisa Orologeria (prestigiosi

retailer milanesi), Fontana Group di Lecco (lavorazioni meccaniche per

l’automotive) e Polti di Olgiate Comasco (conosciuta soprattutto per la

Vaporella).

Tre le imprese del nord-est: THUN-Lenet Group di Bolzano e le venete

Gibus (pergole e tende da sole) e IRSAP (termoarredi). Infine, tre imprese

del sud: Lucano 1894 (conosciutissima per l’iconico amaro) e le campane

Basso Fedele e figli (dell’omonimo olio) e IDAL Group (carpenteria navale).

Centrale nel volume è l’approfondimento del contributo dei nuovi leader:

per molti, passa attraverso l’innovazione di processo e di prodotto, lo sviluppo

di un nuovo piano strategico e la trasformazione del modello di business.

E’ risultato, inoltre, significativo in diverse realtà il ruolo della digitalizzazione

ma anche un riposizionamento del brand e una spinta più incisiva alla

managerializzazione e alla possibilità di definire nuovi assetti

organizzativi, anche attraverso un’apertura del board e la crescita interna di

management giovane.

Altri elementi chiave sono l’internazionalizzazione e l’adozione di strategie

orientate alla sostenibilità e alla responsabilità sociale.

Anche le partnership si sono rivelate in molti casi strategiche per creare

valore, in alcuni casi con Centri di Ricerca e Università. Così come nuove

acquisizioni e fusioni e, se non già attivato, il processo di quotazione in borsa.

“Tante imprese familiari – spiegano Valentina Lazzarotti e Salvatore

Sciascia nel primo capitolo – prosperano e riescono a mantenersi redditizie

attraverso molteplici generazioni. Magari si trasformano, mutando addirittura

la tipologia di business in cui operano, ma continuano, in un modo o nell’altro,

a creare valore nel tempo, tanto è che si parla di valore transgenerazionale.

E’ quindi nell’interesse della comunità accademica cosi come degli stessi

imprenditori familiari e di tutti gli stakeholder (policy maker inclusi), che in

qualche misura sono influenzati dall’attività dei family business, comprendere

a fondo le dinamiche che possono manifestarsi. Contribuire a questo dibattito

è l’obiettivo di fondo che questo libro si propone”.

“Nei fatti – scrive il Rettore della LIUC, Federico Visconti nella postfazione

del volume – la ricerca costituisce un grande repertorio di giovani imprenditori

“sul pezzo”, donne e uomini che esprimono una vocazione forte, prodigano

energie, investono capitali. Rappresentano, come già si diceva, un patrimonio

da tutelare, che coniuga doti individuali (la passione, l’ambizione, la

determinazione, il fiuto per le opportunità, la propensione per

l’apprendimento, la capacità di prendere decisioni in contesti di incertezza

ecc) ed etica professionale (la concezione dell’impresa come bene privato di

interesse pubblico, la tensione a far crescere una comunità di persone, il

valore del merito, il senso di responsabilità istituzionale ecc)”.

“Gestire un’azienda familiare è un’arte. Non esiste un modello prefissato per

farlo. Ognuna è un universo, che con l’impegno costante dell’imprenditore,

del management e di tutte le persone che ne fanno parte, si adatta nel tempo

ai cambiamenti o li anticipa con lungimiranza e prudenza, senza mai fare

passi più lunghi della gamba. E investe per continuare nella propria mission

di servire il cliente e soddisfare gli stakeholder nel miglior modo possibile. Il

tempo è un fattore cruciale. Non basta creare un’azienda di successo, essa

deve essere solida, stabile e longeva, generazione dopo generazione”

sottolinea nella prefazione Maurizio Sella, Presidente del gruppo Sella.

Castellanza (Varese) e Biella, 20 luglio 2023