comunicato stampa PROVINCIA DELLA SPEZIA RINNOVATI GLI IMPIANTI DI SERVIZIO ED ASSISTENZA PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI DELLE PISCINE

(AGENPARL) – mer 19 luglio 2023 PROVINCIA DELLA SPEZIA

COMUNICATO STAMPA

RINNOVATI GLI IMPIANTI DI SERVIZIO ED ASSISTENZA PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI DELLE

PISCINE DELL’ISTITUTO “FOSSATI – DA PASSANO” E DELL’ISTITUTO “ARZELÀ – PARENTUCELLI”

INSTALLATI NUOVI SOLLEVATORI PER IMPIANTI NATATORI DESTINARTI A PERSONE A MOBILITÀ

RIDOTTA TIPOO SWIMMING POOL

PERACCHINI: “IL RIPRISTINO DI QUESTE ATTREZZATURE RIENTRA NELLA PIANIFICAZIONE

DELL’ENTE, GARANTENDO UN SERVIZIO PRIMARIO DEDICATO ALLE SCUOLE, MA ANCHE

UN’OCCASIONE DI SINERGIA CON LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CHE IN CONVENZIONE SVOLGONO

IMPORTANTI ATTIVITÀ SOCIALI”.

Sono sati rinnovati gli impianti di servizio ed assistenza per persone diversamente abili delle piscine

dell’Istituto “Fossati – Da Passano”, in via Bragarina alla Spezia, e dell’Istituto “Arzelà – Parentucelli”, a

Sarzana. Grazie al programma di manutenzione sviluppato della Provincia è stato installato, in ogni

struttura, un nuovo sistema di sollevamento per garantire l’ingresso in piscina a persone con mobilità

ridotta.

“In questi mesi stiamo portando a compimento le prime fasi del nuovo programma di manutenzione

straordinaria dei siti scolastici, questo attraverso il piano di interventi previsto da fondi PNRR, nel frattempo

stiamo anche chiudendo una serie di opere che rientrano nel programma manutentivo di quest’anno. Si

tratta di una pianificazione che ci consentirà di avere scuole sicure ed efficienti, destinate a garantire un

servizio adatto alle esigenze didattiche attuali ed allo sviluppo dei percorsi formativi _ spiega il Presidente

Pierluigi Peracchini _ Parliamo di finanziamenti per circa 16 milioni di euro, con una dozzina di cantieri che

apriranno nei prossimi mesi e per importo complessivo di 10,430 milioni di euro di investimenti, in aggiunta

agli otto completati o in fase di completamento, questi per oltre 5 milioni di euro. In questo contesto una

particolare attenzione viene data al superamento delle barriere architettoniche, con un miglioramento

generale di tutti i siti, ed alle strutture sportive, comprese le piscine. Il ripristino di queste attrezzature

rientra in questa pianificazione, garantendo un servizio primario dedicato alle scuole, ma anche

un’occasione di sinergia con le associazioni sportive che in convenzione svolgono importanti attività sociali

in questi impianti”.

Nello specifico sono stati installati dei nuovi sollevatori in grado di favorire l’entra e l’uscita delle persone

con difficoltà motorie dalla vasca.

Quelli installati sono sollevatori per impianti natatori per diversamente abili tipo swimming pool, ovvero

solleva persone di tipo elettrico per piscina, realizzati in acciaio inox verniciato e dotati di una batteria

estraibile e ricaricabile separatamente.