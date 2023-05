(AGENPARL) – ROMA mar 23 maggio 2023

Sindacato Autonomo di Polizia – Il SAP e’ un’associazione libera, autonoma, indipendente

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha trasmesso a questa O.S. una nota relativa all’attuale mancato riconoscimento per il personale appartenente al “Comparto Sicurezza e Difesa” del beneficio previsto dall’art. 1, comma 359, L. n. 197 del 2022, che modifica l’articolo 34 del D.lgs. n.151 del 2001 (ossia il congedo parentale fruito all’80% dello stipendio). Sul presupposto che la novella si innesta su una disposizione, l’articolo 34 del D.lgs. n. 151 del 2001 che si rivolge a tutti i genitori lavoratori, senza distinzione tra dipendenti pubblici e privati e che sembrerebbe una disciplina in aggiunta a quella di maggiore favore già prevista per i dipendenti di questa Amministrazione, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha interessato con apposito quesito l’Ispettorato Generale per […]

L’articolo IL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA CHIEDE CHIARIMENTI SULL’APPLICAZIONE DEL CONGEDO PARENTALE ALL’80% proviene da Sindacato Autonomo di Polizia.

Fonte/Source: https://www.sap-nazionale.org/news/il-dipartimento-della-pubblica-sicurezza-chiede-chiarimenti-sullapplicazione-del-congedo-parentale-all80/