TRENTINO, INCONTRO SALVINI-FUGATTI. SUL TAVOLO ELEZIONI E GRANDI OPERE

(AGENPARL) – Roma, 18 mag 2023 – Incontro a Roma tra il leader della Lega Matteo Salvini e il Presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti. Al centro del confronto le grandi infrastrutture come il project financing per la A22, la circonvallazione ferroviaria di Trento, i nuovi impianti che saranno realizzati per le olimpiadi invernali del 2026, la volontà di realizzare il trasporto ferroviario Rovereto – Riva del Garda, l’interramento della ferrovia a Rovereto e l’elettrificazione della linea della Valsugana.

Matteo Salvini a margine dell’incontro ha dichiarato:

“Dopo decenni di immobilismo anche in Trentino stiamo facendo ripartire le grandi opere di cui il territorio ha urgentemente bisogno”. C’è stato spazio anche per parlare delle imminenti elezioni provinciali, in Trentino si voterà il 22 ottobre prossimo. Per il leader della Lega, Maurizio Fugatti “ha dimostrato di essere un ottimo amministratore e difensore dell’autonomia trentina. Per la Lega ovviamente è il candidato migliore e avrà tutto il nostro sostegno”.

Così una nota della Lega.