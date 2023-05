Estemporanea di disegno per giovani artisti 5-11 anni al Bibliobus il 19 maggio – Comunicato stampa

(AGENPARL) – mar 16 maggio 2023 [Comune Cagliari News]

Comunicato stampa

16 maggio 2023

L’appuntamento per tutti è al teatro all’aperto del Parco Ex Vetreria di Pirri alle ore 17

Estemporanea di disegno per giovani artisti 5-11 anni al Bibliobus il 19 maggio

In occasione de “Il maggio dei libri 2023”, venerdì 19 Bibliobus organizza “Il tuo bestiario: estemporanea di disegno per giovani artisti”. Rivolto a bambini e ragazzi 5-11 anni, l’appuntamento è al teatro all’aperto del Parco Ex Vetreria di Pirri alle ore 17.

Per partecipare non c’è obbligo di iscrizione e colori e album li mette Bibliobus. È richiesta però una fantasia “bestiale”.

