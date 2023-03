Milano, incendio in un appartamento al 4 piano

(AGENPARL) – ROMA mer 22 marzo 2023



Intorno alle 16.00 del 21 marzo, i Vigili del fuoco sono intervenuti in corso Garibaldi per un incendio all’interno di un appartamento in una palazzina di 4 piani. Il rogo ha interessato la cucina e per contenere e abbattere le fiamme sono fatti giungere sul posto dalla sala operativa 5 mezzi. I Vigili del fuoco hanno salvato una persona che, dopo essere stata portata fuori dallo stabile, è stata affidata al personale medico per le cure del caso.

Al termine delle operazioni di spegnimento sono state effettuate la bonifica e la messa in sicurezza dei locali interessati dall’incendio.

Fonte/Source: http://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=85078