(ALL. FOTO) MILANO, CADUTI NASSIRIYA, DE CORATO: «IN OCCASIONE DEL 19° ANNIVERSARIO DALLA STRAGE HO DEPOSTO UN MAZZO DI FIORI NEI GIARDINI DEL GALLARATESE, INTITOLATI A LORO MEMORIA, DALLA GIUNTA DI CENTRODESTRA»

(AGENPARL) – sab 12 novembre 2022 (ALL. FOTO) MILANO, CADUTINASSIRIYA, DE CORATO: «IN OCCASIONE DEL 19° ANNIVERSARIO DALLA STRAGE HO DEPOSTO UN MAZZO DIFIORI NEI GIARDINI DEL GALLARATESE, INTITOLATI A LORO MEMORIA, DALLA GIUNTA DI CENTRODESTRA»

L’Onorevole e Vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali alla Camera dei Deputati, Riccardo De Corato, ha deposto oggi un mazzo di fiori, in ricordo dei caduti di Nassiriya nei giardini al Gallaratese, intitolati a loro dalla Giunta di centrodestra

Milano, 12 Novembre 2022 – «Anche quest’anno, come ogni anno, ho deposto un mazzo di fiori al parco Caduti di Nassiriya nel quartiere Gallaratese di Milano in occasione del diciannovesimo anniversario dell’attentato. A distanzia di anni rimane indimenticabile il senso d’impotenza che provammo noi italiani il 12 novembre del 2003 apprendendo la tragica notizia dell’attentato. In qualità di vice Sindaco di Milano, nel 2009, proposi l’intitolazione e inaugurai l’area verde tra via Benedetto Croce e via Fabrizio Quattrocchi, dedicandola alla memoria delle 19 vittime italiane della strage, delle quali 12 carabinieri, 5 militari e 2 civili con l’intento di mantenere vivo nella memoria il loro sacrificio». Questo quanto dichiarato dall’ex Assessore Regionale alla sicurezza di Regione Lombardia, ora Deputato e vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera, Riccardo De Corato, in occasione del 19° anniversario dall’attentato di Nassiriya.