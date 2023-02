memo CONFERENZA STAMPA – Mercoledì 9 novembre 2022 alle 12 al Ridotto del Teatro Comunale – Presentazione manifestazione “Un Angelo di nome Giulia”

(AGENPARL) – mer 09 novembre 2022 [Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui](https://cronacacomune.musvc2.net/e/r?q=Ny%3d8FNzI_Ducp_O5_2qot_B6_Ducp_N0kZ2XpY.1Gk98Mz.3AG_2qot_B62_Lasl_VpH0F.kIBR_2qot_B6_Ducp_O0pC4_Lasl_WnHHW6Ux_Lasl_Wk99_Lasl_WnDQ7q_HmwZ_Sw_Lasl_WnLBW_6Q–V_Lasl_VFN_Ducp_O8zL_Ducp_NZ._2qot_C44-XJF_Ducp_O5o7Q_Lasl_VFN_Ducp_O8zF_Ducp_NZ0_HmwZ_R2X_2qot_C1-_Ducp_NZ8_HmwZ_SzJ6_HmwZ_RRDF6xbEEM_Lasl_WkY8_Lasl_WnDMS4K5k1wjgVm%26y%3dUJVPZI%264%3d9O3LyV.x5F%26C3%3dQSaDS%268%3dU%26x%3dQOcIV%26A%3dVDZU%26N%3d-CQRWCQQbE&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Ufficio Stampa del Comune di Ferrara

0532-419.338 / 451 / 244 (fax 0532-419.263)

CONFERENZA STAMPA – Mercoledì 9 novembre 2022 alle 12 al Ridotto del Teatro Comunale (corso Martiri della Libertà 5)

Presentazione della manifestazione di beneficenza “Un Angelo di nome Giulia”

07-11-2022 / Giorno per giorno

Mercoledì 9 novembre 2022 alle 12 al Ridotto del Teatro Comunale (corso Martiri della Libertà 5, Ferrara) si terrà la conferenza stampa di presentazione della manifestazione di beneficenza “Un Angelo di nome Giulia”, in programma per la sua 14a.a edizione giovedì 24 novembre 2022 al Teatro Comunale Claudio Abbado di Ferrara a cura dell’associazione di volontariato Giulia ODV.

All’incontro con i giornalisti interverranno il sindaco Alan Fabbri, la direttrice generale dell’AUSL e commissaria straordinaria dell’Azienda ospedaliera universitaria di Ferrara Monica Calamai, il presidente dell’associazione Giulia Michele Grassi, il direttore artistico del Teatro Comunale di Ferrara Marcello Corvino, insieme a componenti del direttivo dell’associazione Giulia.

(Comunicazione a cura degli organizzatori)

[Cronaca Comune](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=7%3dMgGXRf%26w%3dU%260%3dXDcUc%26z%3dVPgJ%26O5w8l%3d4Q5J_Dxdt_O8_3uow_C0_Dxdt_NC8QI.03I08n5yLxO0B.tN%26z%3dJ6MH0C.H1Q%26tM%3dMdHXO&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Cronaca Comune – Reg. Tribunale di Ferrara n. 4/2006

REDAZIONE: Alessandro Zangara (direttore responsabile), Elena Frighi, Lucia Mattioli, Giorgia Mazzotti