(AGENPARL) – mar 25 ottobre 2022 Autoproduzione: Uiltrasporti, regolamentare operazioni a bordo nave necessario per tutelare sicurezza lavoratori

Roma, 25 ottobre 2022 – “Tutti i tentativi di autoproduzione non regolamentata vanno respinti con determinazione. Per queste ragioni intraprenderemo tutte le iniziative che possano portare all’emanazione del decreto attuativo dell’art.199bis per difendere il diritto di lavorare in sicurezza”.

Così la Segreteria nazionale della Uiltrasporti sulla questione dell’autoproduzione delle operazioni portuali, che precisa:

“Sono ormai tanti i riferimenti normativi e legislativi che chiariscono chi si deve occupare delle operazioni portuali a bordo delle navi.

Ciò nonostante sono continue le forzature degli armatori che facendo leva sulle debolezze delle Autorità di sistema Portuale pretendono di svolgere in house attraverso i propri lavoratori marittimi le lavorazioni dei lavoratori portuali che incidono anche sugli aspetti legati alla sicurezza sul lavoro. Una questione rimasta ancora in sospeso col precedente Governo che ancora genera insicurezza”. “Anche a livello internazionale si è posto questo tema ed è stata realizzato il 22 febbraio del 2018 l’accordo sulla Docker Clause tra ITF e la rappresentanza internazionale degli armatori JNG (Join Negotiating Group) che ha ulteriormente riconosciuto la correttezza delle norme vigenti in Italia ulteriormente rafforzate dall’art.199bis della L.77/2020.

Una legge che ha ulteriormente delineato e chiarito quando è possibile ricorrere all’ autoproduzione dei servizi e delle operazioni portuali anche se, ad oggi, siamo in attesa del relativo decreto attuativo che il MIMS, a distanza di ben due anni, non ha ancora provveduto ad emanare”.

