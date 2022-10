(AGENPARL) – mar 11 ottobre 2022 AGENDA SINDACO ROBERTO GUALTIERI

MERCOLEDI’ 12 OTTOBRE

DON LUIGI DI LIEGRO, UNA VITA PER I PIU’ DEBOLI: L’OMAGGIO IN CAMPIDOGLIO

Ore 9.30 – Il Sindaco Roberto Gualtieri interviene al convegno “Don Luigi Di Liegro, l’attualità di una visione”, organizzato in occasione del 25° anniversario della scomparsa del fondatore dalla Caritas Diocesana di Roma (Campidoglio – Sala della Protomoteca).

TORREVECCHIA, PARTE CANTIERE CENTRO POLIVALENTE

Ore 11 – Il sindaco Roberto Gualtieri partecipa all’avvio del cantiere del Centro anziani e polivalente. All’iniziativa parteciperà il Presidente del Municipio Roma XIV Marco Della Porta (via Montebruno, n.31).

SAPIENZA, IL RICONOSCIMENTO AL CARDINALE ZUPPI

Ore 17 – Il Sindaco Roberto Gualtieri partecipa alla cerimonia di conferimento del dottorato di ricerca honoris causa in Studi Politici al Cardinale Matteo Maria Zuppi (Aula Magna del Palazzo del Rettorato – Piazzale Aldo Moro, 5).

Sarà possibile seguire l’evento anche attraverso il canale Youtube Sapienza