Cs ROMA, MUNICIPIO III, ROMA FUTURA: BUON LAVORO A NEOASSESSORE BLASI. GRAZIE A RAIMO PER IMPEGNO DI QUESTI ANNI

(AGENPARL) – dom 09 ottobre 2022 La scelta di Luca Blasi valorizza una comunità politica che è attiva nell’oltre Aniene da anni e che costituisce un presidio antifascista e di solidarietà fondamentale. Una comunità politica articolata e viva che durante la pandemia ha saputo svolgere un ruolo essenziale di presidio dei bisogni delle persone più fragili. L’impronta di Christian Raimo ha mostrato come si può fare politica culturale di alto respiro in una dimensione di prossimità, dando vita non solo ad eventi ma a una comunità di attiviste e attivisti che si è messa in cammino producendo iniziativa culturale e azione collettiva. A lui va un ringraziamento per averci tante volte stupiti e per la sua genialità che ha prodotto tanta insofferenza ma che invece ci ha resi sempre più convinti del suo ruolo prezioso.

A Luca Blasi rivolgiamo il nostro in bocca al lupo per il lavoro che ci aspetta e siamo sicuri che si muoverà in continuità con il lavoro di Christian e porterà anche l’innovazione radicale che la sua comunità politica di riferimento sa esprimere.

Una giunta, quella Marchionne, che esce ulteriormente rafforzata da questa scelta e che esprime capacità di coinvolgere il territorio nelle sue articolazioni più attive e vivaci.

Lo dichiara in una nota Roma Futura.