si è aperto il xxxv congresso nazionale forense di lecce con il messaggio di mattarella

(AGENPARL) – gio 06 ottobre 2022 SI È APERTO IL XXXV CONGRESSO NAZIONALE FORENSEDI LECCE CON IL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SERGIO MATTARELLA

Lecce, 6 ottobre – Si sono aperti i lavori del XXXV Congresso Nazionale Forense in programma a Lecce sino a sabato.

La presidente del Consiglio Nazionale Forense, Maria Masi, ha letto alla platea il messaggio inviato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella (in allegato).

«L’Avvocatura è chiamata a fornire il proprio qualificato contributo per assicurare che le nuove norme consentano la necessaria accelerazione dei tempi di definizione dei giudizi», ha scritto Mattarella sottolineando anche il ruolo dei «Consigli dell’Ordine nella tutela dei diritti e nell’affermazione della legalità per continuare a garantire, accanto ad un elevato livello di preparazione, anche il rigoroso rispetto del codice Deontologico».