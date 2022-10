(AGENPARL) – gio 06 ottobre 2022 ROMA. BONELLI (EV): SCARCERAZIONE DI SPADA INAUDITA. MINISTERO GIUSTIZIA AVVI VERIFICA

“La scarcerazione Roberto Spada è un fatto gravissimo. A Ostia, tutti sanno che cosa hanno rappresentato e hanno compiuto gli Spada, seminando il terrore con la violenza. Che sia stato scarcerato per un cavillo è un fatto semplicemente inaudito, pertanto chiediamo subito che il Ministero della Giustizia disponga una verifica approfondita: chi ha commesso reati gravi, come quelli compiuti da Spada, non può essere scarcerato”.

Così, in una nota, il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli, che prosegue: “Che la sua scarcerazione sia stata accolta, in un quartiere di Ostia, con i fuochi d’artificio rimarca una volta di più la pericolosità del clan a cui appartiene nel tessuto sociale ed economico, non solo di Ostia ma della città di Roma. È un fatto di una gravità inaudita, – conclude Bonelli, – su cui il Governo deve intervenire immediatamente per verificare come sia stato possibile che, per un cavillo, si sia giunti alla scarcerazione”.

GIANFRANCO MASCIA