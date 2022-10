PD, FURFARO: “CENTROSINISTRA NEGLI ANNI HA TRADITO ELETTORATO. CONGRESSO PD PER UN NUOVO ORIZZONTE PROGRESSISTA”

(AGENPARL) – gio 06 ottobre 2022 “Abbiamo governato per anni per senso di responsabilità, per nobili cause, ma che ci ha fatto tradire più volte la parola data ai nostri elettori. Non una, ma più volte. E oggi, a torto o a ragione, le persone non credono più nella sinistra come strumento di cambiamento perché non la ritengono credibile. La precarietà è il filo comune delle loro vite e il centrosinistra, in tutte le sue forme, ha contribuito a genererarla. Dentro e fuori il mondo del lavoro. Per famiglie e imprese. Per questo serve un congresso che recuperi la distanza tra il dire e il fare, delinei una chiara visione del mondo, che risponda all’esigenza di superare la precarietà che famiglie e imprese vivono oggi. Un congresso aperto, che permetta a chiunque voglia costruire l’opposizione e l’alternativa a questa destra di portare il suo contributo, di contare e di contarsi”.

Così Marco Furfaro nel suo intervento in Direzione Nazionale PD.