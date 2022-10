Kassandra: la vocalità in Xenakis tra sperimentazione e canto liturgico bizantino all’ex Chiesa di San Mattia

(AGENPARL) – gio 06 ottobre 2022 [Kassandra]

Il 7 ottobre l’ensemble FontanaMIX propone, presso l’ex Chiesa di San Mattia a Bologna, un ultimo appuntamento con la sperimentazione musicale: l’opera Kassandra di Xenakis, eseguita per la prima volta alle Orestiadi di Gibellina nel 1987, insieme ad un progetto vocale dedicato al canto della chiesa greca ortodossa.

La serata inizia alle ore 18:30 con il consueto appuntamento di guida all’ascolto, a cura di Diego Tripodi, che vuole condurre l’ascoltatore, anche non avvezzo, alle sonorità contemporanee in un processo di svelamento dei molteplici significati delle scelte artistiche pensate in relazione allo spazio dell’ex chiesa.

Si prosegue alle ore 20:30 con lo spettacolo che vedrà messa in scena l’opera che rappresenta la ricerca sulla vocalità di Xenakis, tra sperimentazione e canto liturgico bizantino.

La sfida di Xenakis era la ricerca di un teatro fuori dal tempo, che, attraverso le vibrazioni e la forza della sperimentazione, cerca di riscattare il patrimonio della Grecia arcaica e mitologica. Per il personaggio di Cassandra, Xenakis ha inventato una virtuosistica scrittura vocale che gioca sul doppio registro di baritono e di un falsetto stridulo ed esagitato che fonda le sue radici nel canto liturgico bizantino.

Per questa relazione dell’universo sonoro di Xenakis con la tradizione, insieme a Kassandra, il baritono Nicholas Isherwood propone qui un suo progetto vocale dedicato al canto della chiesa greca ortodossa.

Completa il programma, To the Earth, un notevole brano per un “percussionista parlante” del compositore e pianista americano Frederic Anthony Rzewski scomparso nel 2021.

Di seguito il programma:

7 ottobre 2022

Ex chiesa di S. Mattia

ore 18:30

Guida all’ascolto dello spettacolo: “Kassandra”a cura di Diego Tripodi

ore 20:30

KASSANDRALa vocalità in Xenakis tra sperimentazione e canto liturgico bizantino

Nicholas Isherwood, voce

Bonnie Whiting, percussioni

Con la partecipazione dei cantori

Antonio Lorenzoni (canoarca), Daniele Zamboni e Tommaso Ussardi

Trisaghio con “dinamis” secondo la melodia agioritica (5:30)

Frederick Rzewsky (1938 – 2021)

To the Earth, for speaking percussionist – Text from a Homeric hymn (1985) (10’)

Anonimo Byzantine Alleluia from the Roman Rite (8th Century AD) (20’)

Iannis Xenakis (1922 – 2001) Kassandra pour baryton jouant sur un psaltérion à vingt cordes et percussionniste (1987) (16’)

Per maggiori informazioni:

www.fontanamix.it

[Cambia la tua sottoscrizione](https://musei.emiliaromagna.beniculturali.it/index.php?option=com_jnews&Itemid=999&act=change&subscriber=158282&cle=47e0091ab8d55642fc81918a052b29f2)