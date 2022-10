ILLUMINAZIONE – Fonata di piazza Repubblica illuminata di azzurro sabato 8 ottobre per la Giornata della Dislessia e domenica 9 ottobre 2022 per la Giornata per la Sindrome rara Pans Pandas Bge

(AGENPARL) – gio 06 ottobre 2022 [Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui](https://cronacacomune.musvc2.net/e/r?q=No%3d81NpI_yuSp_05_rqZt_26_yuSp_90aZmXfY.lGa9sMp.3vG_rqZt_26m_LQsW_VfHuF.aIwR_rqZt_26_yuSp_00fCo_LQsW_WdH3WvUi_LQsW_Wa9t_LQsW_WdDB7g_HXwP_Sh_LQsW_WdLwUzK8–d_rqZt_2V5_LQsW_WdF3_LQsW_V6._HXwP_SkB-4Zw_LQsW_Wa5nY_rqZt_2V5_LQsW_WdFw_LQsW_V6P_yuSp_904_HXwP_Sh-_LQsW_V6N_yuSp_08pL_yuSp_9ZjVm68UvU_rqZt_31FF_rqZt_34uUvMz5a1hrClT%267%3d1ZCX6Y%26k%3dGuI372.DlN%26iI%3d8a4W8%26F%3d1%26D%3d8W7XB%26I%3d2TGc%26t%3d-UFd5XBb7W&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Ufficio Stampa del Comune di Ferrara

0532-419.338 / 451 / 244 (fax 0532-419.263)

ILLUMINAZIONE – Sabato 8 ottobre Giornata della Dislessia e domenica 9 ottobre 2022 Giornata per la Sindrome rara Pans Pandas Bge

Illuminazione azzurro turchese per la fontana di piazza Repubblica nel fine settimana in occasione di due Giornate Mondiali

06-10-2022 / Giorno per giorno

Nel prossimo fine settimana la fontana di piazza della Repubblica sarà illuminata con tonalità azzurro turchese. E’ così infatti che il Comune di Ferrara vuole testimoniare la propria adesione alle iniziative organizzate dalle locali associazioni di volontariato sociale: la campagna internazionale “Uniti per la Dislessia” di sabato 8 ottobre 2022 coordinata da [OIDEA](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3d0c0TEb%26p%3dQ%26w%3dT7WGX%26s%3dRCcC%26K1j4e%3dqMxF_1tWp_B4_vqbs_66_1tWp_A91M6.Hm4n4.sHp_KUsY_Uj93_KUsY_Uj%264%3dvNwLlU.r53%26Bw%3dQFWAQ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt) e Disfam che sarà celebrata con un evento alla sede delle Nazioni Unite a New York e la Giornata per la Sindrome rara Pans Pandas Bge di domenica 9 ottobre promossa dall'[Associazione Genitori Pans Pandas Bge](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3d1aDT6Z%26t%3dQ%26n%3dRAW8V%26w%3dR4aG%26K1a2i%3dhK2F_rrap_32_zqSq_06_rrap_275Mw.GiDd212g6.qJ%26d%3dD3Iv40.DeK%26qI%3d1XBW1&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Se la dislessia è un disturbo dell’apprendimento ormai riconosciuto a livello mondiale che colpisce almeno il 10% della popolazione mondiale, diversa è la situazione di chi è colpito dalla sindrome Pans Pandas Bge e delle tante famiglie italiane, che, ogni anno, il 9 di ottobre vogliono far conoscere e richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica su questa malattia rara e non ancora riconosciuta, dai risvolti drammatici per i bambini e le famiglie stesse.

La colorazione azzurra delle luci della fontana di piazza Repubblica, a lato del Castello Estense, sarà presente già dal tardo pomeriggio di sabato 8 e domenica 9 ottobre 2022.

Lunedì 10 ottobre la fontana alle prime luci dell’alba tornerà alla normale illuminazione.

